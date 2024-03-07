北富銀主辦鴻騰8億美元永續聯貸案簽約 超額認購227%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-07 17:16

台北富邦銀行統籌主辦鴻海集團 (2317-TW) 旗下連接器事業體鴻騰精密 8 億美元永續連結聯貸案，於今 (7) 日正式完成簽約。北富銀指出，本案為鴻騰成立以來首筆永續連結貸款，資金將用於支應鴻騰償還既有金融負債及充實營運週轉金，獲 17 家銀行熱烈參與，超額認購 227%。

本次聯貸案由北富銀擔任管理銀行暨 ESG 協調行，攜手各大銀行共同成就鴻騰首筆永續連結貸款。北富銀表示，為能充分發揮綠色金融影響力，與產業合作推動永續發展願景，本案結合鴻騰永續發展路徑，將多項 ESG 理念融入授信條件中。

除涵蓋廢棄物零填埋認證、再生能源使用等衡量項目外，更納入國際評鑑指標「Sustainalytics ESG 評鑑」以及多元董事會成員組成等各項指標，經由獨立公正的第三方評核，提高綠色金融工具的透明度及公信力，並展現鴻騰對促進環境及公司治理可持續性所投入的努力與成果。

鴻騰為連接器產業的先驅，於全球市場中擁有卓越地位，以其穩健的供應鏈關係深耕高階消費性電子設備，近年更以本身製造技術強項作為利基點，配合母公司鴻海集團 3+3 發展策略，開拓電動車、5G AIoT 物聯網、聲學等多元前瞻應用領域產品，推進技術與應用端的業務轉型，亦持續於印度、越南擴張海外產能，展現多元化全球布局決心。