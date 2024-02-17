北富銀傳授三階段孩子紅包理財術 善用「奈米投」滾出大財富

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-17 13:39

隨著年假結束，家長們除了加緊督導孩子收心學習，更別錯過用紅包進行理財教育的良機。根據台北富邦銀行統計，截至 2023 年底，小富翁帳戶數已近 29 萬戶，人均資產近新台幣 46 萬元，父母為孩子開立兒童理財帳戶數逐年穩定增加。

北富銀提供三階段孩子紅包放大術，建議家長可將三分之一的紅包留給孩子購買想要的東西，剩餘資金則可陪同子女進行理財規劃，放大壓歲錢價值，並幫助孩子養成良好金錢觀，增進親子間的互動溝通。在具體資產配置上，可以基金、海外債和北富銀開發的數位理財工具「奈米投」等穩健型商品為主。

國小階段 美元優利定存入門理財工具

針對不同學齡的孩子，北富銀建議家長在兒童帳戶資產規劃上也要與時俱進，根據孩子的理解和風險承受能力的成長進行調整。國小階段因對金融商品和市場了解不深，可從最易理解的台外幣定存和儲蓄險切入，幫助小朋友瞭解本金和利率之間的關係。

目前北富銀在 2 月底前有推出限時美元優利定存方案「美金好利到」，最高年息 5%，以新台幣活儲帳戶換匯後承作美元定存，是相當適合進行紅包理財的入門工具。

國高中階段 定期定額投資享受複利威力

到了國高中階段，可帶著孩子嘗試定期定額投資，將壓歲錢結合每月零用錢，透過每月分批買進的方式降低市場波動風險，不僅能透過持續投入享受時間複利，穩健達成理財目標，也能讓小朋友即早接觸理財，養成紀律投資的好習慣。

目前北富銀提供豐富的定期定額投資選項，如果孩子想體驗 ETF，「奈米投」具有低門檻、0 手續費的特性，只要新台幣 1000 元就可投資 10-15 檔 ETF，在分散風險的同時，還有專家經理人協助即時根據市場趨勢調整投資組合配置；如果想投資基金，則可以選擇「FUND 心投」基金定期定額專案，每期最低金額只需新台幣 3000 元，不僅免申購手續費，申購滿兩年更免收贖回手續費，家長可藉此鼓勵子女堅持長期投資，培養理財必備的紀律和耐心。

大學階段 基金、海外債中長期理財布局

若為大學階段，可以自主運用的金錢更多，也更了解市場運作及金融商品趨勢，則可將資金投入較大額的單筆基金或海外債券商品，把握今年降息前較高殖利率的利基進行中長期理財布局，透過多元資產配置降低風險及提高整體獲利。

長輩紅包理財術 短天期投等債信用風險較低

許多高齡長輩拿到的紅包也不少，同樣需要妥適規劃方能善盡兒孫孝敬長輩的心意。北富銀建議，因為長輩多已進入退休階段，對資產可預期性及穩定現金流的需求提高，可將三分之一紅包留作家族聚會或旅遊資金，剩餘紅包則可配置在短天期的投資等級債。