〈永續金融評鑑〉北富銀入選前20%績優銀行 永續化成企業DNA

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 19:19

台北富邦銀行永續成果再獲肯定！金管會舉辦第一屆「永續金融評鑑」，今 (23) 日舉行頒獎典禮，表揚 2023 年在環境、社會、公司治理及永續發展綜合指標四大面向表現優良的金融機構，北富銀從眾多銀行同業中脫穎而出，獲選為前 20% 績優銀行，彰顯北富銀積極發揮金融專業，全方位落實 ESG，以具體行動響應 17 項聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)。

此次為國內首次大規模對銀行、證券、保險共 57 家金融機構進行永續金融評鑑，評鑑機制參酌國際標準、現行公司治理評鑑指標項目及做法等，並外聘專家學者協助訂定，相當受金融圈重視。經過初評與複評，最後僅 12 家入榜，成為排名前 20% 的績優金融機構。

北富銀表示，承襲富邦金控「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，北富銀發展相應的永續金融行動方案，致力氣候風險管理、節能減碳、普惠金融、金融友善等多項議題，計畫性地落實 ESG，今年將在既有的永續基礎上，持續擴大應用廣度及深度，讓影響力無遠弗屆。

北富銀積極推動永續經營，內部設有「永續發展執行小組」，由總經理擔任執行長，自上而下引領全體員工落實永續，將永續化為企業 DNA。對內，力行節能減碳、採購綠電，2023 年累計轉供 345 萬度，減碳 1706 公噸；對外，北富銀更積極發揮金融影響力，善用銀行本業資源，推動產業落實淨零碳排，除了將授信政策導入 ESG 評量指標，也創新綠色授信融資案型，全力支持企業客戶綠色轉型。

北富銀 2023 年主辦多件具市場代表性的綠色聯貸案，包括印度國家銀行 10 億美元社會責任貸款聯貸案、群創光電 400 億元及緯創 5 億美元的永續連結聯貸案等，加計綠建築融資，2023 年綠色授信餘額突破 2600 億元。此外，2023 年北富銀發行社會責任債 23 億元，累計至當年度年底，共發行綠色債券 20 億元，架上總計 273 檔相關基金與海外債，資金規模逾 126 億元。

北富銀亦投入資金於綠色產業，聚焦「低碳」、「綠能科技」及「綠色債券」三大方向，2023 年低碳投資超過 3011 億元、綠能科技投資 17 億元、綠色債券投資 181 億元，年成長皆超過 3%；同年首次制定投資業務的限制性承作項目，鼓勵更符合淨零目標的經濟活動，承諾 2040 年後不再新增「燃料煤開採 / 運輸」、「燃料煤發電」、「非典型油氣」中未提出與巴黎協定目標一致減碳轉型計畫的企業，透過行動響應全球「2050 淨零碳排」共同願景。