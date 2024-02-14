富邦金1月狂賺140億元EPS突破1元 北富銀創歷史單月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-14 14:06

富邦金 (2881-TW) 今 (14) 日公布 2024 年 1 月自結獲利，合併稅後純益 140.7 億元，較去年同期大幅成長約 131%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.08 元，其中子公司富邦人壽 1 月大賺 90.75 億元，台北富邦銀行 1 月稅後純益創歷史單月新高，富邦證券則寫下歷年 1 月同期次高紀錄。

富邦金表示，富邦人壽本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得，將持續密切關注市場波動情況，保持穩健的投資布局並維持操作彈性。

股市方面，1 月台股加權指數突破一萬八千點，富邦人壽伺機增加實現資本利得；債市方面，美國去年第四季 GDP 維持成長動能，帶動今年初利率反彈後震盪整理，投資策略上保持充足流動性，並視市場機會適度增加債券部位，以提高整體經常性收益；匯市方面，年初以來美國經濟表現穩健，市場調整降息預期，帶動美元匯率反彈，一月份台幣兌美元貶值 1.81%，貢獻當月兌換利益。

富邦人壽指出，個體 1 月初年度保費 117.92 億元，較去年同期成長 80.6%，成長動能主要來自傳統型商品。總保費 390.78 億元，預估各項保費收入皆位居業界第一，另受惠於分期繳商品推動成效顯著，1 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 62.21 億元，較去年同期成長 104%。

富邦人壽關注各年齡層退休規劃及保險保障議題，持續規劃多樣化商品滿足客戶需求，其中個人健康及傷害險商品 1 月初年度保費較去年同期成長 69.5%，表現優異。1 月底淨值比率高於 9%，RBC 超過 300%，整體資本水準維持良好。

北富銀 1 月稅後純益 34.9 億元，年增 6%，創歷年單月新高。營收較去年同期成長 20%，其中利息淨收益及手續費淨收益年成長分別為 12% 及 73%，去年合併日盛銀及對於 Costco 新客戶之經營逐步顯現成效。

北富銀 1 月財富管理業務延續去年良好表現，財管收益年成長近 7 成；信用卡業務受惠有效卡數市佔率持續提升，簽帳金額年成長 76%。存放款餘額分別年增 7% 及 11%，成本及風險管控下穩健成長。截至 1 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1094%，維持良好資產品質。

富邦產險 1 月稅後純益 5.45 億元，主要受惠於穩健承保業務表現及投資收益挹注。在業務表現方面，1 月整體簽單保費 69.68 億元，創下歷年單月新高佳績，不論在個人保險或企業保險皆有雙位數成長，帶動公司整體較去年同期大幅成長 30.1%，其中商業火險成長 44.1% 及工程險成長 59.2% 表現最為亮眼，同時車險、水險及新種險業務成長亦優於市場約 7%~12%。整體簽單市佔率 24.8%，較去年同期增加 1.2%，續居市場龍頭。