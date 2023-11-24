玉晶光看好本季及2024年營運走勢 估Q4毛利率將回升

玉晶光 (3406-TW) 今 (24) 日召開法說會，在目前鏡頭產能吃緊的情況下，且客戶需求走高之下，董事長陳天慶指出，基於當前的訂單預估狀況，今 (2023) 年第四季營收有機會創歷年同期新高，同時在產品組合改變下，只要排程出貨中的產品良率控制得宜，有利於毛利率有機會勝過第三季的 35.05%。

玉晶光總經理郭英理今天證實由玉晶光開發三年的潛望式鏡頭，已出貨包括中系、日系及美系手機廠使用，同時，陳天慶也指出，在手機的感光元件呎吋越來越高大，畫素可能上升到億級畫素同時，在市場需求推動下，潛望式鏡頭更可能由目前的高階手機配置，下放到中階產品，再加上 VR 產業生態系可望逐漸更加完整，帶動相關硬體的需求成長，玉晶光對於 2024 年抱持正面的看法。

由於大立光 (3008-TW) 繼廈門之後，在台灣也提起對玉晶光的專利訴訟的，陳天慶強調，相關訴訟並沒有影響客戶下單以及公司的營運。同時，玉晶光擁有上千項的光學專利，也非常注重智慧財產權，目前玉晶光已透過律師準備文件來捍衛公司的權益，由於在訴訟階段，沒有辦法透露太多，未來若有進一步結果再向外界說明。

玉晶光 2023 年第三季營收 88.53 億元，毛利率 35.05%，季增 4.93 個百分點，年減 7 個百分點，稅後純益 15.69 億元，年減 9.23%，每股純益 13.92 元；2023 年三季營收 148.87 億元，毛利率 33.31%，年減 4.99 個百分點，稅後純益爲 19.19 億元，年減 21.01%，每股純益 17.02 元。2023 年第三季玉晶光毛利率表現不如預期，主要原因是產品組合其中 VR 產品占比達 20% 的影響，當然 VR 新產品的良率及生產規模也影響有關。

以玉晶光前三季產品組合來看，1,000 萬畫素以上的鏡頭產品占比為 40.12%，1,000 萬畫素以下的占比為 13.19%，其他（包含 AR/VR、光學元件、TOF Lens 等）占比爲 46.7%。

玉晶光總經理郭英理則指出，對於手機、NB、平板的需求可能回溫的徵兆正密切注意之中，在玉晶光目前鏡頭產能吃緊的情況下，也將審慎依照客戶端需求進行產能的擴充，對於未來手機鏡頭的開發上，也朝向大光圈、高倍數變焦、高解析度及 3D 立體呈像鏡頭發展。