光學元件需求增 先進光及玉晶光前11月營收都已超越去年全年

光學元件需求回溫，先進光 (3362-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2023 年 11 月營收仍處於歷史高檔區達 3.59 億元，月減 4.6%，年增 15.45%，年增 15.45%，累計 2023 年前 11 月營收 36.85 億元，已超越去 (2022) 年全年，年增 7.12%。

同時，光學元件廠中，蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 前 11 月營收也已超越去年全年，玉晶光 2023 年 11 月營收爲 24.89 億元，創歷年同月新高，月減 1.48%，年增 25.76%，累計 2023 年前 11 月營收 198.55 億元，已超越去年全年營收，年增 11.78%，董事長陳天慶也指出，玉晶光今年第四季營收有機會改寫歷年同期新高。

先進光的筆電 (NB) 鏡頭客戶囊括美系重要品牌大廠，先進光第三季營收 11.04 億元創單季新高，單季稅後純益 2.03 億元、季增 86%，單季每股純益 1.44 元，前三季稅後純益 3.1 億元，年減 17.7%，每股純益 2.19 元。

同時，先進光自結 10 月營收 3.76 億元，自結單月稅後純益爲 6694 萬元，月增 6.85%，年增 23.68%，每股賺 0.47 元，加計前三季財報，稅後純益 3.78 億元，每股純益 2.66 元。

先進光除美系客戶新機預計在明年量產外，持續開拓的指紋辨識模組、車用領域穩步前進，指紋辨識模組產品計畫與筆電聯合作戰，新品牌客戶產品待驗證通過後，於明年量產，車用領域也料有新客戶持續挹注，明 (2024) 年有多項成長動能。

在整體光學產業來看，隨著市場需求轉旺，光學元件廠 11 月的營收都有優異的表現，除類股股王大立光 (3008-TW) 單月以 67.9 億元創史上新高之外，亞光 (3019-TW) 11 月營收也突破 17 億元大關，以 17.01 億元創 14 個月來新高，月增 9.46%，年增 2.95%。

由於車用鏡頭可望受惠汽車電子化及電能化驅動，亞光董事長賴以仁仍看好 2024 年營運成長，明年資本支出規劃約 6-8 億元，優於今年的 5 億元。同時，亞光也擴大在菲律賓生產規模，已啟動新廠計畫，預計 2024 年底完工投產，將生產車用光學元件，並擴及電動車充電樁上鏡頭。

大立光 11 月營收以 67.9 億元改寫歷史新高，月增 7.33%，年增 30.54%，在 11 月營收的大躍進推升之下，大立光 2023 年前 11 月營收 440.73 億元，已較去年同期轉爲正成長，年增 0.95%，大立光預估 12 月的客戶端拉貨動能將較 11 月減緩。