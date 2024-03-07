該拋金了嗎？銀樓黃金牌價從情人節一路飆到每錢8240元天價 漲幅約16%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-07 14:40

國內外黃金市場熱度不減，國內銀樓的牌告黃金價格今（7）日寫下每錢 8240 台幣的歷史新高，臺灣銀行黃金存摺的賣出價，短短不到一個月內，從二月中的每克 2,025 元，一路衝高飆漲到今（7）日賣出價 2,198 元，創下歷史新高。國際金價也在昨 (6) 日創下 2,152.09 美元新高，國外經濟預測機構預估今年第二季可望上看 2,300 美元。

國內銀樓的牌告黃金價格賣出價，從 2 月 14 日的最低點每錢 7,120 元，一路不回頭地漲到今天的 8,240 元，漲幅 15.73%。在黃金存摺方面，臺灣銀行貴金屬部指出，交易部位無明顯變動，主要是因近日金價屢創新高，有部分客戶逢高獲利了結的現象。至於黃金存摺開戶數維持正常狀況，並無太大變化。

因為黃金現貨價格創新高，此時若要買進是否適宜，或有買在高點的風險之虞。外匯專家李其展建議投資人，相較黃金現貨買賣價差大，還有保存風險，要獲利不易，但購買黃金存摺、黃金 ETF 交易成本相對較低，甚至還可定期定額投資，用這方式投資黃金較安全，成本也較低。

國際金市，因市場普遍預期美聯儲將啟動降息，可望支撐未來金價持續上揚。英國調研機構凱投宏觀 昨（6） 日發表報告指出，預估從今 (2024) 年至 2025 年底，美聯儲將降息 200 個基點；由於市場對美聯儲即將降息的樂觀預期加深，可望推升金價走揚，預期今年第二季金價有機會挑戰 2,300 美元價位。

觀察全球 17 檔主要黃金 ETF，也出現逢高出脫現象，2024 年 3 月 5 日持有數量減少 2.5 公噸，為 2,561.1941 公噸。全球最大的 SPDR 黃金 ETF，2024 年 3 月 6 日持有數量減少 4 公噸，為 817.44 公噸。

國際金市昨日 (3/6) 雪梨金市以每盎司 2,127.79 美元開市，市場等待晚間美國 2 月 ADP 就業報告及美聯儲主席鮑威爾國會證詞，觀望氣氛較濃，金價震盪下行至 2,123 美元，吸引低接買盤進場，金價反轉走高至 2,131.39 美元。