〈貴金屬盤後〉降息押注增加 黃金升至3個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-03-05 06:06

受美國聯準會 (Fed) 6 月降息押注增加的推動，周一 (4 日) 黃金價格觸及 3 個月高點。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 1.5% ，收每盎司 2126.3 美元。

黃金現貨價上漲 1.4% ，報每盎司 2113.28 美元，為去年 12 月 4 日以來的最高水準，當時金價創 2135.40 美元的史上高點。

受美國製造業和建築支出不溫不火以及通膨放緩的推動，上周黃金價格飆漲約 50 美元。

芝加哥 Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，黃金價格可能輕鬆突破歷史高點。

「Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周將兩度發表談話，且他可能表現更加鴿派，周五非農就業報告可能不及預期，這些因素都有利金價。」Streible 說。

根據芝商所聯準會觀察工具，市場預計 Fed 6 月降息的可能性為 66%。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「如果通膨數據保持溫和，黃金將繼續走高。」

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 寫道：「全球地緣政治緊張局勢加劇，降低了投資者賣空的興趣，基本上均強化了黃金當前逢低買進的信心。」

倫敦金銀市場協會 (LBMA) 周一下午的黃金基準價格處即每金衡盎司 2098.05 美元的歷史新高，超過 12 月 28 日創下的 2078.40 美元的歷史紀錄。

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