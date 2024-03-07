王座去年獲利年增逾7倍 將開放橋村炸雞加盟
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-07 10:14
六角 (2732-TW) 旗下連鎖餐飲事業王座國際 (2751-TW) 去年受惠國內餐飲市場疫後強勁復甦，全年獲利年增達 729%，稅後純益 1.26 億元，每股純益 (EPS)7.4 元，王座表示，今年將持續在海內外展店，並將建立起韓國代理品牌「橋村炸雞」在台加盟制度。
王座去年合併營收 12.63 億元，年增 37.06%，加上旗下品牌大多數門市已折舊攤提完畢，獲利結構明顯優化，毛利率 48.79%，年增 4 個百分點，創歷史新高，營業利益 1.25 億元，年增率 732.46%。
展望今年，王座表示，目標完成在台新開直營店約 7-8 家，並布局海外 2-3 個地區或國家的授權、維持海外代理店家數 20% 成長，同時，也將建立橋村炸雞在台灣加盟制度，以維持營運穩健成長為首任。
王座董事會擬配發盈餘分配現金股利每股 1 元、資本公積發放現金每股 4 元，合計全年配發現金股利每股 5 元，配發率達 67.6%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇