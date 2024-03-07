〈焦點股〉台股本周日日創高 機殼族群漲多中場休息

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-07 12:00

富驊開高走低，跌幅最為沈重，最低跌至 47.2 元，跌逾半根停板，成交量超過 4000 張。迎廣與勤誠同樣開高走低，迎廣一度跌近半根停板至 81.1 元，不過隨後跌幅收斂，勤誠最低則跌至 267 元，跌幅皆超過 2%，迎廣成交量超過 1.2 萬張，勤誠則超過 4000 張。營邦與旭品也開高走低，跌幅都超過 1%。

至於晟銘電則相對較抗跌，開高後走低一度翻黑，跌至 62.3 元，不過隨後又翻紅走高，漲幅約 1.56%，成交量更是超過 4.2 萬張。

迎廣與晟銘電因近日股價波動大，被列為注意股，公告 1 月自結損益。迎廣 1 月營收 2.56 億元，創下 2014 年 7 月以來新高，月增 15.32%，年增 73.7%。稅後純益 0.33 億元，每股純益 0.37 元，一個月的獲利，就超過去年前三季獲利表現。

晟銘電 1 月自結營收 5.7 億元，年增 24.73%，稅後純益 0.17 億元。每股純益 0.07 元，較去年同期成長 1.8 倍。