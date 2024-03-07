台股龍年迭創新高 店頭基金主動選股績效十強出列

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-07 09:53

根據 CMoney 統計，從龍年台股開紅盤以來截至 3/5 止，台股主動型基金績效表現不俗，其中，新光店頭基金績效漲幅衝上 12.59% 奪同類型冠軍，台中銀數位時代基金以 12.18% 緊追在後，第三則是台新台灣中小基金 11.14%。

根據統計，第四至七名分別為台中銀大發基金 10.88%、景順台灣科技基金 10.83%、摩根中小基金 10.38%、景順主流基金 10.02%。龍年台股開紅盤以來績效漲幅均逾 1 成。

第八至十名績效亦表現不俗，分別為台新 2000 高科技基金 (法人) 9.87%、台新中國通基金 9.82%、統一台灣高息優選基金 - 月配型 9.8%。

進一步觀察包括今年以來、3 個月、6 個月等期間，新光店頭基金仍維持逾 20% 的報酬表現，相當亮眼。

新光店頭基金經理人鄒采霖表示，台股景氣亮綠燈、經濟基本面復甦，加上近來投信新 ETF 募集資金潮爆發，顯示市場資金動能充沛，預估 3 月大盤進入高檔震盪，個股漲跌分歧，即使短線漲多修正，也不預期會有大幅拉回，現階段台股逢拉回整理，都是擇優選股、進場佈局的加碼時機。

3 月投資策略上，鄒采霖仍看好台股 AI 相關供應鏈，由於 Nvidia 將於 3/18 召開 GTC 大會，預料 Nvidia 發表最新殺手級 AI 晶片 B100 後，國內散熱、CCL (銅箔基板) 兩大類股，將再次受惠於 AI 伺服器升級，加速兩大利基族群產值顯著成長。

另外，鄒采霖預計第二季底，台積電 CoWoS 先進封裝產能陸續供應，從下半年起，去年漲勢強勁的 AI 題材股轉變為實質供應鏈營收與獲利挹注，將有望台股面臨五窮六絕的利空影響，雖然台股在景氣綠燈邁向成長階段，盤面上各族群皆有機會輪番表現，但從主流族群及題材面來看，仍不如 AI 具延續性穩健。