台股龍年迭創新高 店頭基金主動選股績效十強出列
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-07 09:53
根據 CMoney 統計，從龍年台股開紅盤以來截至 3/5 止，台股主動型基金績效表現不俗，其中，新光店頭基金績效漲幅衝上 12.59% 奪同類型冠軍，台中銀數位時代基金以 12.18% 緊追在後，第三則是台新台灣中小基金 11.14%。
根據統計，第四至七名分別為台中銀大發基金 10.88%、景順台灣科技基金 10.83%、摩根中小基金 10.38%、景順主流基金 10.02%。龍年台股開紅盤以來績效漲幅均逾 1 成。
第八至十名績效亦表現不俗，分別為台新 2000 高科技基金 (法人) 9.87%、台新中國通基金 9.82%、統一台灣高息優選基金 - 月配型 9.8%。
進一步觀察包括今年以來、3 個月、6 個月等期間，新光店頭基金仍維持逾 20% 的報酬表現，相當亮眼。
新光店頭基金經理人鄒采霖表示，台股景氣亮綠燈、經濟基本面復甦，加上近來投信新 ETF 募集資金潮爆發，顯示市場資金動能充沛，預估 3 月大盤進入高檔震盪，個股漲跌分歧，即使短線漲多修正，也不預期會有大幅拉回，現階段台股逢拉回整理，都是擇優選股、進場佈局的加碼時機。
3 月投資策略上，鄒采霖仍看好台股 AI 相關供應鏈，由於 Nvidia 將於 3/18 召開 GTC 大會，預料 Nvidia 發表最新殺手級 AI 晶片 B100 後，國內散熱、CCL (銅箔基板) 兩大類股，將再次受惠於 AI 伺服器升級，加速兩大利基族群產值顯著成長。
另外，鄒采霖預計第二季底，台積電 CoWoS 先進封裝產能陸續供應，從下半年起，去年漲勢強勁的 AI 題材股轉變為實質供應鏈營收與獲利挹注，將有望台股面臨五窮六絕的利空影響，雖然台股在景氣綠燈邁向成長階段，盤面上各族群皆有機會輪番表現，但從主流族群及題材面來看，仍不如 AI 具延續性穩健。
鄒采霖建議，投資人第二季想把握台股主流題材的輪漲格局，最簡單也最有效方式是選擇台股主動式科技或店頭型基金作主動選股、精準佈局，以坐收電子股有基之彈或選擇一般台股基金亦可兼顧非電子重點個股表現。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇