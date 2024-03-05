〈焦點股〉晟銘電元月營收回溫 股價補漲連拉3根漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-05 11:52

AI 題材持續火燙，帶動機殼族群活蹦亂跳，機殼廠晟銘電 (3013-TW)1 月營收年月雙增 ，繼前兩日強攻漲停後，今 (5) 日再度亮燈漲停，雖隨後漲停打開在漲停板附近徘徊，但股價衝破 60 元大關，站上波段新高。

晟銘電今天早盤以 55.6 元開高走高，盤中一度攻上漲停鎖住 60.2 元，但隨即漲停打開於漲停板附近遊走，成交量超過 8 萬張。觀察近日三大法人籌碼動向，法人已經連 4 買，合計買超 5579 張，其中最受外資青睞，外資連 4 日買超 5461 張。

從晟銘電的產品營收比重來看，有 8 成來自伺服器，去年下半年受到晶片短缺影響，全年營收 64.63 億元，雖然小幅衰退 0.9%，但仍是歷史次高。1 月營收回溫達 5.7 億元，月增 17.28%，年增 24.73%。