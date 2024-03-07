啟弘生技今年申請上市 病毒載體製造營收比重拚倍增

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-07 11:44

啟弘專攻細胞與基因治療等先進醫療領域的藍海市場，業務包含病毒載體代工製造 (CDMO) 與醫藥品檢測服務 (CRO)，其中，病毒載體代工製造的技術難度高，競爭業者相對少，去年營收比重已提升至 20%，預期今年比重有望倍增至 40%、營收貢獻挑戰 1 億元。

阮大同指出，公司為台灣極少數可以提供商業化量產的病毒載體代工廠商，已成功量產符合台灣客戶臨床一期、二期所需品質及產量的慢病毒 (LVV)，也提供日本數家客戶完成臨床前、臨床一期所需的腺相關病毒 (AAV)。

展望今年，阮大同坦言，醫藥品檢測服務因疫情紅利退去，不利因素持續延續，預計要 2025 年才會恢復正常，因此導致整體營收會下滑。法人估，啟弘今年儘管病毒載體代工製造營收增加，但無法彌補醫藥品檢測服務缺口，今年營收仍會年減 10%。

啟弘 2019 年建置病毒載體前導工廠 GMP 微生物實驗室後，今年再斥資 8-9 億元在新竹竹北興建 GMP 病毒載體製造廠，該竹北 GMP 廠預計 4 月會先完成實驗室，GMP 最快 11 月底完成、2025 年開始投產。廠內會有 4 條產線，其中兩條產線會先投產。

啟弘位於日本千葉縣柏之葉的製程開發實驗室將於 3 月 18 日開始營運，此實驗室成為啟弘開拓日本市場的重要哩程碑；該實驗室與日本帝人集團 (TEIJIN) 細胞製造中心同位於三井不動產 Link Lab 內，同屬柏之葉智慧城市再生醫療平台廠商，鄰近日本國立癌症醫學中心，能快速提供日本客戶病毒載體上下游製程開發的能量，也直接加深與帝人集團及 MediRidge Co. Ltd. 的合作，擴大接觸日本的學研單位及新藥研發公司。