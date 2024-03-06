德麥去年營收及獲利雙雙創新高 EPS18.24元稱霸食品類股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 20:18

食品股股王德麥 (1264-TW)2023 年在對中國大陸市場訂下增加成交客戶數以及提高自製產品的銷售比重兩大目標運作下，今 (6) 日公布 2023 年營收 58.38 億元，創新高，獲利向上突破，稅後純益達 6.76 億元，每股純益達 18.24 元，將稱霸食品類股。

同時，德麥並規劃自馬來西亞、印尼市場之外進一步擴張經營版圖。

德麥 2023 年第四季營收 15.83 億元，毛利率 32.17%，季減 0.86 個百分點，年減 1.41 個百分點，稅後 1.64 億元，季減 7.86%，年增 3.02%，每股 4.43 元。

德麥 2023 年全年 58.38 億元，毛利率 33.15%，年減 1.38 個百分點，稅後純益達 6.76 億元，年增 6.72%，每股純益達 18.24 元。

德麥在台灣、中國大陸、馬來西亞、香港等市場，積極增加每月成交客戶數, 以推升業績的穩定增長。在各市場營運策略上，德麥指出，台灣市場仍將持續引進日韓流行商品，落實商品帶動原物料銷售商業模式，同時為解決缺工問題，將積極往 OEM 代工領域布局, 解決客戶痛點。