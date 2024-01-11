〈中美環球展望〉中美晶TOPCon電池拚下半年量產 布局美國市場

中美晶 (5483-TW) 董事長徐秀蘭表示，今年太陽能電池將開始從 PERC 轉進 TOPCon 世代，產品為大尺寸的 M10/G12，且轉換效率拉升至 25%，拿到 VPC 認證後，最快下半年就可進入量產，也會積極布局美國市場，期望外銷至海外地區。

徐秀蘭表示，中美晶本業太陽能電池業務還是很辛苦，尤其在台灣相當不容易，除了國內市場不大，還面臨進口模組衝擊，從去年中的數據可以看到進口模組占比已接近 5 成，衝擊台灣現有供應鏈。

不過，中美晶是台灣目前獨立且持續販售太陽能電池的企業，公司也希望善盡社會與供應鏈責任，持續穩定供應太陽能電池，今年隨著 TOPCon 世代到來，除了技術從 PERC 轉為 TOPCon，小尺寸的產線也都會轉進大尺寸，預計上半年會陸續拿到 VPC 認證並送樣給客戶，待客戶驗證後，下半年就陸續轉換產能。

中美晶旗下眾多轉投資去年表現亮眼，包括朋程、台特化等，去年營收皆創下歷史新高，徐秀蘭補充，台特化今年目標 IPO 上櫃，從營運面來看，除了矽乙烷、矽丙烷出貨量持續成長，今年也會有矽基氣體新品。

針對兆遠方面，目前已 100% 併進環球晶，今年目標是要逐季收斂損失，力拚年底損益兩平甚至轉盈，期望在 2025 年獲利。