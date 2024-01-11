環球購物中心業績寫新猷 今年目標再增1成

冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心 (Global Mall) 今 (11) 日指出，去年業績成長近 20% 創下新高紀錄，會員數也達到 125 萬名，隨著持續串聯線上線下渠道、升級會員經營服務，目標今年整體業績再增 10%。

去年迎來疫後復甦的第一年，內需消費動能暢旺，環球購物中心業績年增近 20%，寫下新高紀錄，尤其車站型據點成長幅度至少都有 20-30%，優於一般購物中心據點，人流也高於 2019 年疫前，例如，桃園 A8 一個月人流進出都有 40-50 萬人次，並反映在餐飲營收占比高達 35-40%。

環球購物進一步說明，去年會員數年增達 70%，也更趨年輕化，以 25 歲以下增長幅度最高，目前會員數達 125 萬名。

展望 2024 年，環球購物將積極推動實體店優勢極大化，展現商品力和商圈獨特性，並強化線上線下串聯、深化會員經營，目標業績再成長 10%。

環球購物觀察到，隨著物價上漲，消費者更注重高 CP 值，但同時也更願意投資在高質感的生活體驗，帶動旅行、購物和美食需求等。

環球購物全台 8 店春節檔期自 1 月 18 日至 2 月 25 日展開，全通路消費累滿萬元送千點，並將推出龍年福袋共 2000 個，主要價格分為 688 元、999 元，福袋總價值超過 500 萬元，大獎內容有按摩椅、電動機車、飯店住宿券、電動行李箱等，也將抽出法國巴黎 10 日遊 (價值 150,000 元，1 名)、亞洲最大旗艦郵輪 - 地中海郵輪榮耀號日本沖繩、宮古島 4 日遊 (價值 18,900 元，3 名)、環島之星迪士尼列車 - 阿里山英迪格酒店 2 天 (價值 8,990 元，16 名)。