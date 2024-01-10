〈中美環球展望〉兩家營收雙創高 連續三年刷新紀錄

中美晶 (5483-TW) 今 (10) 日公告去年營收，受惠旗下環球晶 (6488-TW) 營收維持高檔，加上朋程、台特化營收同步增長，去年全年營收達 819.7 億元，年增 0.12%，連續三年呈現正成長，也再創歷史新高，環球晶全年營收也達 706.5 億元，同步締新猷。

中美晶去年 12 月營收 82.9 億元，月增 26.6%，年增 23.03%，創下歷史新高，第四季合併營收 211.4 億元，季增 7.86%，年減 0.29 %，歷史第三高，去年全年營收達 819.7 億元，年增 0.12%，連續三年成長，也創歷史新高。

環球晶去年 12 月營收 64.3 億元，月增 22.71%，年增 6.38%，營收為歷史次高，第四季合併營收 167.6 億元，季減 3.53 %，年減 8.83%，為同期次高，去年全年營收達 706.5 億元，年增率 0.52%，已連三年正成長。

環球晶對中美晶營收挹注高達近 9 成，集團內關聯企業也表現不俗，朋程 (8255-TW)、台特化 (4772-TW) 全年營收皆創下歷史新高，宏捷科 (8086-TW) 也重回成長軌道，全年營收年增 25.85%。

中美晶近年透過投資潛力公司取得綜效，並推升集團成長動能，專注半導體如化合物半導體、車用二極體、特殊氣體及再生能源且具完整布局，因此即便去年總體環境處於逆風，且面臨終端市場需求疲弱、客戶庫存調整、電廠安裝進度延緩下，中美晶及集團內各公司透過不懈努力、與客戶積極合作並靈活應對市場變化、仍繳出營收正成長的成績單。

關於環球晶，儘管去年受終端需求不明等，半導體產業整體動能相對減弱，所幸長約效益繼續存在且市場也逐漸緩步回溫，但不同應用領域的復甦速度不一，半導體晶圓位於產業鏈上游，復甦時程預期相對較下游遲一至兩季度。

針對日本能登半島地震，環球晶日本新潟廠受到的影響有限，餘震減緩後已全面復工。逐漸加劇的地緣政治風險、天災及極端天氣帶動半導體產業供應鏈重組、加大全球布局之重要性，善用遍布歐亞美三洲 9 國 18 個營運據點就近供應客戶，穩定提供客戶高品質的矽晶圓產品。