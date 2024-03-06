〈台股盤後〉半導體雙雄拉抬 上漲112點收19499點再寫史高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-06 14:14

台股今 (6) 日跳空開低、挫逾百點，但低接買盤隨即進場，聯發科領軍部分 AI 概念股走強，權值王台積電午盤也由黑翻紅，一度出現 17 千金，加權指數漲勢擴大，最高衝上 19532.3 點，終場上漲 112.53 點，以 19499.45 點作收，盤中及收盤均改寫歷史新高，成交量達 4121.22 億元。

台股今天一度出現 17 千金，但健策、材料 - KY 終場均失守千元關卡，嘉澤獲得多頭火力力挺，強漲逾 8%，川湖、旭隼、弘塑等亦表現強勢，不過，M31 被打入跌停，以 1625 元作收。

此外，金控股今天也扮演撐盤要角，台新金昨日法說會透露，今年股利配發能力很強勁，吸引資金進場卡位，股價收漲逾 2%，中信金、開發金同步上漲超過 1%。

法人表示，全球終端商品需求回溫，且半導體轉為進入上行週期，全球半導體需求有望好轉，有助於台灣電子零組件出口動能，加上 AI 新興應用、高速運算等科技應用持續擴展，皆可挹注出口動能，製造業有望回溫。