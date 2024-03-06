〈台股盤後〉半導體雙雄拉抬 上漲112點收19499點再寫史高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-06 14:14
台股今 (6) 日跳空開低、挫逾百點，但低接買盤隨即進場，聯發科領軍部分 AI 概念股走強，權值王台積電午盤也由黑翻紅，一度出現 17 千金，加權指數漲勢擴大，最高衝上 19532.3 點，終場上漲 112.53 點，以 19499.45 點作收，盤中及收盤均改寫歷史新高，成交量達 4121.22 億元。
觀察主要權值股表現，台積電 (2330-TW) 早盤一度跌至 717 元，但跌幅逐漸收斂，午盤後一舉翻紅，最高來到 738 元，終場收 735 元，改寫新天價；聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW) 勁揚超過 3%，台達電 (2308-TW)、瑞昱 (2379-TW)、大立光 (3008-TW)、台達電 (2308-TW) 等多檔均表現不俗，上漲 1-2%。
散熱族群今天獲得多頭青睞，雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW)、元山 (6275-TW)、曜越 (3540-TW) 股價皆亮燈漲停，奇鋐 (3017-TW) 亦大漲逾半根停板。值得注意的是，健策 (3653-TW) 盤中突破千元大關，一度躋身台股千金俱樂部，但終場沒能站穩，收 996 元。
台股今天一度出現 17 千金，但健策、材料 - KY 終場均失守千元關卡，嘉澤獲得多頭火力力挺，強漲逾 8%，川湖、旭隼、弘塑等亦表現強勢，不過，M31 被打入跌停，以 1625 元作收。
此外，金控股今天也扮演撐盤要角，台新金昨日法說會透露，今年股利配發能力很強勁，吸引資金進場卡位，股價收漲逾 2%，中信金、開發金同步上漲超過 1%。
法人表示，全球終端商品需求回溫，且半導體轉為進入上行週期，全球半導體需求有望好轉，有助於台灣電子零組件出口動能，加上 AI 新興應用、高速運算等科技應用持續擴展，皆可挹注出口動能，製造業有望回溫。
展望 2024 年，各行各業藉由 AI 投資提高生產效率，抑或是 AI 應用百花齊放，將帶動股市整體評價進一步提升，但仍須注意美國總統大選、中美關係變化等不確定因素，有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇