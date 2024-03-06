〈自行車展開幕〉達方明年綠能營收年增3-5成 擬併購擴大出海口

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-06 18:46

達方董事長蘇開建今 (6) 日表示，自行車產業庫存去化可望在年底告一段落，加上越南、捷克新產能開出，預計明年自行車 / E-Bike 相關的綠能事業可望年增 3-5 成，今年也規畫透過併購，強化綠能事業出海口或是關鍵零組件布局。

達方今日也公告 2 月營收 15.38 億元，月、年均減 16%；累計前 2 月 33.76 億元，年減 9.4%。蘇開建表示，雖然綠能放緩，但鍵盤等 IT 零組件受惠市況回溫、高附加價值布局效益顯現，第二季起動能向上，將帶動全年整體營收可望年增 1 成。

蘇開建進一步指出，今年自行車產業仍在去化庫存，預期綠能產品今年營收佔比將由過往約 45-47% 降至 40%；不過預期第四季去化將告一段落，加上將新車款進入備貨階段，因此預期綠能出貨動能將由第四季開始回升，明年會有明顯成長。

因應需求，達方也積極展開海外擴產計畫，越南組裝產能將由年產能 20 萬輛擴大至 100 萬輛，新廠預計年底完工；歐洲捷克廠則由年產 20 萬輛提升至 60 萬輛，加上既有的台灣年產能 60 萬輛，預計明年總年產能將翻倍，突破 200 萬輛。