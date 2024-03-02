〈貴金屬盤後〉經濟數據疲軟 美元、公債殖利率走低 強化6月降息預期 黃金登2個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-03-02 07:21

黃金價格 3 月開局積極，因經濟數據疲軟，強化美國 Fed 6 月降息的預期，美元和美債殖利率也下降，推動周五 (1 日) 黃金價格登上 2 個月高點。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 41 美元或 2% ，收每盎司 2095.7 美元，高於去年 12 月 27 日交易最活略的黃金期貨創下的 2093.10 美元高點紀錄。

黃金現貨價上漲 2.1% ，報每盎司 2086.21 美元，為去年 12 月底以來的最高水準，且連續 2 周上漲。

數據顯示，美國 2 月製造業進一步下滑，密西根大學的消費者調查也疲軟。周四另一組數據顯示，美國 1 月通膨年增幅為近三年來最小，提升 Fed 6 月降息的可能性。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，由於市場認定 Fed 今年年中將放寬貨幣政策，從而降低黃金的機會成本，黃金可望有上漲空間。

「如果經濟數據糟糕，且市場確信 Fed 已準備要降息，那麼黃金 3-4 個月內將創下歷史新高價紀錄。」他補充，央行強勁的購買目前也支撐著市場。

降息通常可提振投資人對不貲息的黃金的需求。

紐約獨立金屬分析師 Tai Wong 表示：「今日買盤持續的理由是經濟數據弱於預期，且 Fed 評論較為友善。昨日收盤後，紐約社區銀行 (NYCB) 爆出內控問題，有利於奠定黃金買盤基礎。」

投資者密切關注 NYCB 的內控問題，這點加劇了商業房地產風險敞口的困境。

其他金屬交易

現貨鉑金上漲 1.2%，至 886.15 美元。

鈀金上漲 1.4% 至 955.50 美元。

現貨白銀上漲 2.6%，至 23.26 美元。