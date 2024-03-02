〈貴金屬盤後〉經濟數據疲軟 美元、公債殖利率走低 強化6月降息預期 黃金登2個月高點
鉅亨網編譯許家華 2024-03-02 07:21
黃金價格 3 月開局積極，因經濟數據疲軟，強化美國 Fed 6 月降息的預期，美元和美債殖利率也下降，推動周五 (1 日) 黃金價格登上 2 個月高點。
經濟數據公佈後，基準美國 10 年期公債殖利率和美元指數回落，讓黃金更具吸引力。ICE 美元指數周五下降 0.3% 至 103.88。基準 10 年期公債殖利率自前一日的 4.644% 下降至 4.200%。
數據顯示，美國 2 月製造業進一步下滑，密西根大學的消費者調查也疲軟。周四另一組數據顯示，美國 1 月通膨年增幅為近三年來最小，提升 Fed 6 月降息的可能性。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，由於市場認定 Fed 今年年中將放寬貨幣政策，從而降低黃金的機會成本，黃金可望有上漲空間。
「如果經濟數據糟糕，且市場確信 Fed 已準備要降息，那麼黃金 3-4 個月內將創下歷史新高價紀錄。」他補充，央行強勁的購買目前也支撐著市場。
降息通常可提振投資人對不貲息的黃金的需求。
紐約獨立金屬分析師 Tai Wong 表示：「今日買盤持續的理由是經濟數據弱於預期，且 Fed 評論較為友善。昨日收盤後，紐約社區銀行 (NYCB) 爆出內控問題，有利於奠定黃金買盤基礎。」
投資者密切關注 NYCB 的內控問題，這點加劇了商業房地產風險敞口的困境。
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Northam Platinum 執行長表示，隨著價格暴跌，南非的鉑金礦業公司陷入了三十年來最嚴重的危機。
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