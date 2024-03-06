茂順去年EPS超越11.4元 可望發出8.1元股息雙雙登峰

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 10:58

全台最大密封元件廠茂順 (9942-TW) 在 2023 年第四季遭遇歐美客戶清庫存影響，單季營收 11.24 億元，爲 5 季以來新低，但法人預估茂順當季純益達 1.78 億元，每股純益超過 2 元，也與 2022 年第四季相當，全年每股純益將達 11.41 元，也改寫歷史新高；今年來歐美客戶庫存已經調整近尾聲，預估全年營收攻勢將再起。

以茂順的股利配發率來看，2022 年茂順每股純益 7.82 元創新高，配發 5.6 元現金股利，配發率達到 71%，依此一配發率來看 ，2023 年的每股現金股利將達 8.1 元，依目前茂順股價計算，所隱含的現金殖利率也高達 6%。

同時，挹注茂順 2024 年迎向再成長的重要因素在於，茂順在重型卡車等新單挹注下，昆山廠接單仍維持良好水準，目前並以昆山廠的接單回溫狀況最佳。

茂順新產能擴充案第一季告段落，使總產能提升 10%，依現況評估，2024 年無重大產能擴張規劃，預計資本支出維持與 2023 年 1.5-2 億元同樣水準。

茂順 2023 年前三季營收 36.57 億元，毛利率 41.38%，年增 7.03 個百分點，稅後純益 7.83 億元，年增 65.96%，每股純益 9.41 元。