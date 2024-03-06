〈美股盤後〉科技股賣壓襲來 道瓊狂瀉逾400點 那指創三周來最糟單日表現

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-06 05:37

受蘋果 (AAPL-US) 在內大型科技股拖累，大盤持續遠離近期創下的紀錄高點，道瓊指數周二 (5 日) 收盤崩跌超過 400 點，那指也重挫逾 1.6%，單日表現為三周以來最糟。

包含蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Meta、Alphabet 和特斯拉在內的「七大科技股」(Magnificent Seven)，帶動標普 500 指數在今年登上歷史新高，部分源自於對人工智慧 (AI) 的熱情，強勁的漲勢促使策略師紛紛調高 2024 年的目標價，但也引發科技股是否過度繁榮的疑慮。

此外，超微 (AMD-US) 向中國出售客製化 AI 晶片受阻的消息，連帶拖累其他晶片股，費半終場挫跌逾 2%。

華爾街同時評估美國服務業活動降溫的最新證據。美國 2 月 ISM 非製造業指數自 1 月的 53.4 降至 52.6，降幅超出市場預期，不過仍繼續處在擴張區間。另一方面，因波音客機合約減少，1 月工廠訂單下滑了 3.6%。

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 赴國會作證與最新非農數據出爐之前，投資人也保持謹慎。周五的非農數據應為市場提供更多有關 Fed 利率路徑和經濟健康狀況的線索。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易員預估今年 6 月首次降息的機率為 67.2%。

其他政經消息面，為化解中國應用程式帶來的國安疑慮，美國兩黨議員周二提出立法，要求 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 在約六個月的時間內分拆 TikTok 業務，否則將面臨美國祭出的禁令，預計國會將於周四 (7 日) 進行初步表決。

美股周二 (5 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 404.64 點，或 - 1.04%，收 38,585.19 點。

標普 500 指數下跌 52.30 點，或 - 1.02%，收 5,078.65 點。

那斯達克綜合指數下跌 267.92 點，或 - 1.65%，收 15,939.59 點。

費城半導體指數下跌 102.13 點，或 - 2.05%，收 4,879.83 點。

NYSE FANG + 指數下跌 228.75 點，或 - 2.29%，收 9,753.54 點。

標普 11 大板塊由資訊科技類股領跌，跌幅近 2.2%。(圖: Finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.84%；Meta Platforms(META-US) 跌 1.60%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.95%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.96%。

費半成分股僅輝達收高。英特爾 (INTC-US) 跌 5.37%；博通 (AVGO-US) 跌 4.24%；高通 (QCOM-US) 跌 3.07%；艾司摩爾 (ASML-US) 跌 2.93%；美光 (MU-US 跌 1.36%；德儀 (TXN-US) 跌 1.04%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.86%。

台股 ADR 僅日月光獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.38%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.20%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.29%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.47%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收盤跌 2.84%。Counterpoint Research 報告指出，面對來自中國本土智慧手機品牌的激烈競爭，今年前六周蘋果 iPhone 在中國地區的銷量大減 24%，市占率則為 15.7%，低於一年前的 19%。

超微 (AMD-US) 收盤小跌 0.11%。彭博報導指出，超微為中國設計的降規版 AI 晶片，因美國政府阻礙而面臨銷售卡關的處境。據了解，美國官員認為該款晶片效能仍舊強大，必須取得美國商務部許可才可出售。

經濟數據

美國 2 月標普服務業 PMI 終值報 52.3，預期 51.3，前值 51.3

美國 1 月工廠訂單月率報 - 3.6%，預期 - 3.1%，前值 - 0.3%

美國 2 月 ISM 非製造業指數報 52.6，預期 53，前值 53.4

華爾街分析

花旗集團 (Citigroup) 的 Chris Montagu 表示，美股科技股的看多部位正處三年來最高水平，這提高了修正風險。SlateStone Wealth 的 Kenny Polcari 也說，部分投資人開始擔憂，這些科技公司是否不會辜負投資人給予它們的高估值。

摩根大通 (JPMorgan) 的 Marko Kolanovic 認為，美股和比特幣大幅走高，預示著泡沫正在累積。不過，高盛 (Goldman Sachs) 的 David Kostin 則認為，大型科技公司的高估值受到基本面所支撐。

The Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 稱：「人工智慧熱潮是現代淘金熱，隨著企業採購晶片和雲端空間來促進此一繁榮，科技公司的獲利正呈現爆炸式成長。倘若 AI 無法在未來幾年提高標普 500 指數其他成份股公司的獲利能力，對 AI 晶片的需求將會消失，與 AI 相關的雲端需求也會消失。」

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 分析師 Solita Marcelli 表示：「雖然我們認為當前科技股還有進一步上漲空間，投資人仍應評估並優化對科技股的投資，以防股價下跌的可能性，並從大型科技股以外的機會中獲益。」