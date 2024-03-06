Meta旗下臉書、IG無預警當機影響數十萬用戶 公司發言人：正在搶修
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-06 01:08
路透周二 (5 日) 報導，根據追蹤網站 Downdetector.com 數據，Meta Platforms 旗下臉書和 Instagram 在全球範圍內有數十萬名用戶出現當機情形無法登入帳號。對此 Meta 發言人表示正在解決該問題。
根據該網站表示，當機始於美國東部時間周二上午 10 點左右，臉書有超過 30 萬份當機報告，而 Instagram 約有 4 萬份。
Meta 發言人 Andy Stone 在社群媒體平台 X 發文說：「我們注意到用戶在使用服務時遇到麻煩，目前在正努力解決這個問題。」
與此同時，Downdetector.com 網站還顯示 Meta 的 WhatsApp Business 應用程式也面臨問題。Downdetector 透過整理包括用戶在內的多個來源狀態報告追蹤 WhatsApp 當機情形，大約有 200 起報告。
而此次 Meta 的當機事件也成為 X 的熱門話題，有幾名用戶表示，自己的臉書帳號突然被登出。截稿前，Meta(META-US) 周二盤中股價下跌 1.37%，每股暫報 491.38 美元。
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