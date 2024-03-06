Meta旗下臉書、IG無預警當機影響數十萬用戶 公司發言人：正在搶修

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-06 01:08

路透周二 (5 日) 報導，根據追蹤網站 Downdetector.com 數據，Meta Platforms 旗下臉書和 Instagram 在全球範圍內有數十萬名用戶出現當機情形無法登入帳號。對此 Meta 發言人表示正在解決該問題。

根據該網站表示，當機始於美國東部時間周二上午 10 點左右，臉書有超過 30 萬份當機報告，而 Instagram 約有 4 萬份。

Meta 發言人 Andy Stone 在社群媒體平台 X 發文說：「我們注意到用戶在使用服務時遇到麻煩，目前在正努力解決這個問題。」

與此同時，Downdetector.com 網站還顯示 Meta 的 WhatsApp Business 應用程式也面臨問題。Downdetector 透過整理包括用戶在內的多個來源狀態報告追蹤 WhatsApp 當機情形，大約有 200 起報告。