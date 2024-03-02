AMD漲不停 5個月來漲逾110% 花旗仍「極度看漲」

鉅亨網編譯許家華 2024-03-02 08:55

過去幾個月 AMD (AMD-US) 股價大漲，自去年 10 月以來已上漲 110%，今年迄今也有 39% 漲幅，與大多數半導體晶片公司相同，這波漲勢背後的推力都來自人工智慧 (AI) 浪潮。

對於許多分析師和投資者來說，這樣劇烈上漲後可能引來一些謹慎情緒，但花旗分析師仍「極度看好該股」。

AMD 股價漲潮

如前所述，AI 的興起推動了 AMD 的上漲，其成長主要來自資料中心市場，近年來 AMD 的資料中心市佔率已漸上升。

高盛分析師近期報告指出，展望未來，他們「預計大型雲端超大規模客戶今年將優先考慮加速運算 (相較通用運算)的資本支出，以及通用運算 (或傳統伺服器) 的市占做出有利 AMD 的轉向。」

當然，輝達帶動了整體產業上漲，然而，AI 晶片需求已提振全面股價。

AMD 近期公布第四季業績好壞參半，並下調今年第一季財測，但上調今年 MI300 銷售額預期，自 20 億美元多的銷售額水準上調至超過 35 億美元。

然而，花旗分析師預計今年 MI300 銷售額將超過 50 億美元，2025 年 MI300 銷售額將超過 80 億美元。

AMD 於 1 月 30 日發布第四季財報後，股價跌至約莫每股 167.69 美元，但此後一路上漲至每股 197 美元以上，周五大漲 5.25%，收每股 202.64 美元，創高點紀錄。

儘管該行業的股價已經大幅上漲，但花旗分析師近期報告仍極度看好半導體股。分析師表示，這係因 PC / 手機 / 伺服器 (占半導體市場 53%) 需求穩定，且 2023 年半導體設備減少 19%，為 20 多年來最嚴重降幅。

花期預計，今年全球半導體銷售額年增至少 11%。花旗近期將今年半導體銷售額年增率預估值自 10% 上調至 11%，且預計今年還會再次調升。

花旗指出 AI 引領潮流，他們長期看漲輝達 (NVDA-US)、AMD 和博通(AVGO-US)，並預計即將發布財報的博通將成為產業的另一個催化劑。「AI 市場持續成長，我們的調查表明，整體潛在市場規模(TAM) 正在擴張，因為政府機構、大學和大 / 中型企業都在購買 AI 晶片。」

花旗還指出，英特爾 (INTC-US) 和 AMD 去年第四季 PC 業務合計略高於季節性，預計今年第一季也會出現季節性。

「雖然資料中心的終端市場仍在經歷庫存調整以及對 AI 一些 TAM 損失，但這種狀況應會在今年上半的某個時點結束。」花旗寫道。