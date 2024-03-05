根據外資指出，AI 伺服器訂單爭奪激烈，緯創為戴爾最新 AI 伺服器主機板 (L6) 供應商，加上戴爾近日指出，樂觀看 AI 伺服器展望。激勵緯創今天股價表現，漲幅 4.29%，收 121.5 元，成交量 12.72 萬張。雖然緯創不針對個別客戶進行評論，但執行長林建勳曾指出，看好 AI 相關產品今年將有 3 位數成長。

據悉，戴爾 AI PC 新品搭載英特爾 ( INTC-US )Meteor Lake CPU，仁寶為戴爾筆電的代工廠，同步沾光。仁寶不對個別客戶評論，但總經理翁宗斌先前提到，AI PC 的問世有望刺激整體 PC 市場，法人也預估，隨著 AI PC 出貨，有望推升仁寶營運。

除了伺服器與筆電，電源供應器也是另一戰場，據悉，光寶科也搶下戴爾大單，也將跟著受惠。總經理邱森彬先前於法說會指出，光寶科積極布局 AI 領域產品，其中伺服器電源成長幅度最大，且預期將在下半年大幅成長。法人也看好，AI 伺服器電源有望倍數成長，帶動獲利走升。