佳世達去年毛利率16.3%創20年新高 EPS 1.51元擬配息1.2元

佳世達 ( 2352-TW ) 今 (5) 日公告去年財報，稅後純益 29.75 億元，年減 64%，每股純益 1.51 元，公司決議，每股擬配息 1.2 元，配發率約 8 成，若以今日收盤價 47.25 元估算，現金殖利率約 2.5%。

佳世達說明，去年受到資訊產品需求下降影響，營收、本業獲利下滑，加上 2022 年有處分香港明基電通股權的業外獲利挹注，影響獲利約 53 億元。

不過，由於持續布局醫療等高附加價值新事業，佳世達毛利率持續提升，去年高附加價值事業營收 1012 億元，連續兩年超過千億元規模，全年營收占比約 5 成。