佳世達去年毛利率16.3%創20年新高 EPS 1.51元擬配息1.2元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-05 21:00
佳世達 (2352-TW) 今 (5) 日公告去年財報，稅後純益 29.75 億元，年減 64%，每股純益 1.51 元，公司決議，每股擬配息 1.2 元，配發率約 8 成，若以今日收盤價 47.25 元估算，現金殖利率約 2.5%。
佳世達營收 2036 億元，年減 15%、毛利率 16.3%，創 20 年新高，年增 1.8 個百分點、營業利益 50.11 億元，年減 14.4%、營益率 2.5%，持平前年同期。
佳世達說明，去年受到資訊產品需求下降影響，營收、本業獲利下滑，加上 2022 年有處分香港明基電通股權的業外獲利挹注，影響獲利約 53 億元。
不過，由於持續布局醫療等高附加價值新事業，佳世達毛利率持續提升，去年高附加價值事業營收 1012 億元，連續兩年超過千億元規模，全年營收占比約 5 成。
佳世達也公告 2 月營收 139.31 億元，月減 14.6%、年減 11.5%；累計前 2 月營收 3025.76 億元，年減 4.1%；佳世達同步公告，將於 5 月 29 日舉行股東常會。
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