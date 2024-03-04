〈焦點股〉戴爾單日暴漲32% 激勵仁寶漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-04 12:27

戴爾 (DELL-US) 上周五 (1 日) 大漲 32%，激勵戴爾的代工廠仁寶 (2324-TW) 今 (4) 日漲逾半根停板，成交量超過 19 萬張。總經理翁宗斌上周五於法說會時也指出，今年 PC 有望年增個位數百分比，且看好 AI PC 刺激整體 PC 市場。

仁寶今天早盤以 38.8 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 40.35 元，雖然隨後漲幅收斂，但仍漲逾半根停板，站上所有均線，成交量超過 19 萬張。

翁宗斌表示，隨著微軟 (MSFT-US) 推出 AI 機種後，AMD(AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 也將在 6 月至 8 月陸續推出 x86 架構的機種，可望帶動 PC 下半年的市況。不過翁宗斌認為，今年 AI PC 滲透率僅約個位數百分比，真正爆發要等到明年。