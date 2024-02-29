〈觀察〉AI PC迎元年 殺手級軟體是出貨量關鍵核心
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-29 19:04
英特爾 (INTC-US) 去年 12 月推出 Core Ultra 處理器，內建 NPU 加速 AI 推論，NB 品牌也配合推出 AI PC。輝達 (NVDA-US) 也不落人後，近日宣布推出新款 AI 筆電 GPU，搶進 AI 筆電市場。法人認為，若出貨量要大爆發，殺手級的軟體應用將會是核心關鍵。
英特爾去年 12 月推出 Meteor Lake 的行動 PC 處理器 Core Ultra，更是首度搭載 AI 加速器，也就是 NPU 神經處理單元，可以提供更高效能的 AI 加速，也可以離線使用。
多家 NB 品牌廠，也配合推出 AI PC，包括華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、聯想 (Lenovo)(0992-HK)、戴爾 (DELL-US)。英特爾先前也指出，今年全球將有超過 230 款筆記型電腦和個人電腦將採用 Intel Core Ultra 處理器，今年第一季將有 50 款產品陸續在台發布。此外，也已經與 100 多家獨立軟體供應商合作，將各種 AI 應用程式導入 PC 市場。
輝達則宣布推出全新 NVIDIA RTX 500/1000 GPU，滿足筆電與行動裝置運行 AI 的需求，合作夥伴包括戴爾、惠普 (HPQ-US)、聯想以及微星。除微星有自家工廠外，戴爾的筆電代工廠為仁寶 (2324-TW) 與緯創 (3231-TW)，惠普則為廣達與 (2382-TW) 英業達 (2356-TW)，聯想筆電代工廠為仁寶。
英特爾與輝達積極搶進 AI PC 市場，法人看好看好 AI PC 未來百花齊放，但殺手級的軟體應用，才是 AI PC 是否能大量出貨的關鍵因素。因此，英特爾先前提到與 100 多家獨立軟體供應商合作，包括 Adobe、訊連、Zoom 等，提供多種 AI 加速功能，譬如音效、內容創作、遊戲、串流與資安等，若其中出現殺手級應用，將正式迎接大爆發。
不過法人預估，今年 AI PC 的滲透率僅個位數，對今年 PC 出貨的貢獻不大，因此殺手級軟體應用能否出現，加上消費者的接受程度，將會是重要的核心關鍵。
緯創執行長林建勳曾指出，AI PC 今年剛起步，明年開始會有比較大的成長動能。英業達個人電腦事業群張輝則預估，今年出貨仍以傳統 PC 為主，AI PC 今年仍處醞釀期，預期要明後年才有顯著結果。
和碩共同執行長鄭光志也認為，雖然今年的確是 AI PC 元年，不過目前硬體廠商仍在摸索，還有很多功能、應用可以導入，真正的應用將在明年以後顯現，未來每一台 AI PC 都可能不一樣。仁寶總經理翁宗斌期望 AI PC 的問世，可以刺激整體 PC 市場。
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