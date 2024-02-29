〈觀察〉AI PC迎元年 殺手級軟體是出貨量關鍵核心

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-29 19:04

英特爾 (INTC-US) 去年 12 月推出 Core Ultra 處理器，內建 NPU 加速 AI 推論，NB 品牌也配合推出 AI PC。輝達 (NVDA-US) 也不落人後，近日宣布推出新款 AI 筆電 GPU，搶進 AI 筆電市場。法人認為，若出貨量要大爆發，殺手級的軟體應用將會是核心關鍵。

英特爾去年 12 月推出 Meteor Lake 的行動 PC 處理器 Core Ultra，更是首度搭載 AI 加速器，也就是 NPU 神經處理單元，可以提供更高效能的 AI 加速，也可以離線使用。

多家 NB 品牌廠，也配合推出 AI PC，包括華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、聯想 (Lenovo)(0992-HK)、戴爾 (DELL-US)。英特爾先前也指出，今年全球將有超過 230 款筆記型電腦和個人電腦將採用 Intel Core Ultra 處理器，今年第一季將有 50 款產品陸續在台發布。此外，也已經與 100 多家獨立軟體供應商合作，將各種 AI 應用程式導入 PC 市場。

輝達則宣布推出全新 NVIDIA RTX 500/1000 GPU，滿足筆電與行動裝置運行 AI 的需求，合作夥伴包括戴爾、惠普 (HPQ-US)、聯想以及微星。除微星有自家工廠外，戴爾的筆電代工廠為仁寶 (2324-TW) 與緯創 (3231-TW)，惠普則為廣達與 (2382-TW) 英業達 (2356-TW)，聯想筆電代工廠為仁寶。

英特爾與輝達積極搶進 AI PC 市場，法人看好看好 AI PC 未來百花齊放，但殺手級的軟體應用，才是 AI PC 是否能大量出貨的關鍵因素。因此，英特爾先前提到與 100 多家獨立軟體供應商合作，包括 Adobe、訊連、Zoom 等，提供多種 AI 加速功能，譬如音效、內容創作、遊戲、串流與資安等，若其中出現殺手級應用，將正式迎接大爆發。

不過法人預估，今年 AI PC 的滲透率僅個位數，對今年 PC 出貨的貢獻不大，因此殺手級軟體應用能否出現，加上消費者的接受程度，將會是重要的核心關鍵。

緯創執行長林建勳曾指出，AI PC 今年剛起步，明年開始會有比較大的成長動能。英業達個人電腦事業群張輝則預估，今年出貨仍以傳統 PC 為主，AI PC 今年仍處醞釀期，預期要明後年才有顯著結果。