〈ESG狂潮〉新北表揚防災績優企業 中華電、信義房屋等企業獲頒感謝狀

新北市政府首創企業防災推動，提升企業與市府的防災韌性，自 103 年起便積極推動企業防災工作，協助新北市內企業強化自身防災機制與內部安全，同時讓各企業也能運用其資源回饋地方防災工作，平時共同強化彼此防災能量、災時能夠與地方社區互相支援互救。信義房屋秉持「先義後利」精神，以社區好鄰居身份走入社區、關懷居民，與市府推動的防災互助概念不謀而合，自 2022 年起便攜手地方政府簽署防災合作，將社區服務的精神擴大至救災層面。