中磊參展CES消費電子展 大秀三大主軸解決方案

網通大廠中磊 (5388-TW) 今 (3) 日宣布，將到美國拉斯維加斯參與年度規模最大的消費電子產品盛會——CES 2024 消費電子展。中磊指出，將展出三大主軸解決方案，分別是 10G 超寬頻世代、智慧物聯網以及影音娛樂體驗。

中磊表示，為因應電信寬頻技術邁入競速新紀元，中磊展出的 10G 超寬頻世代全系列解決方案包括 XGS- PON、5G FWA 固網無線接入設備、DOCSIS 4.0 寬頻閘道器。10G 超高速聯網產品可以大幅度提高電信布署效益，讓用戶享有高速穩定、低延遲的無線寬頻體驗。

智慧物聯網方面，中磊研發智慧家庭雲端監控解決方案，整合網路攝影機，以及各式感測器等多元產品組合，藉由 AI 邊緣運算，提升監控效率，並降低延遲及減少網路頻寬需求。中磊指出，其應用領域廣泛，包括門禁控制、居家監控、施工安全監測等，提供系統整合商跨平台、跨產品或服務，藉此提高安控應用的附加價值。

至於影音娛樂體驗部分，中磊提到，隨著 8K 多螢幕串流、沈浸式 AR 或 VR 體驗、雲端遊戲等快速發展，中磊趁著這波趨勢，展出 WiFi 7/Mesh 路由器，提供使用者高速、低延遲和可靠的無線網路覆蓋，大幅提升視聽娛樂的感受體驗。

中磊董事長王煒表示，中磊致力於研發電信寬頻核心技術，並隨時掌握市場動態與需求，因此希望藉由在 CES 展出的三大主軸解決方案，提供客戶高附加價值的產品與多元應用，期許中磊成為電信營運商的最佳夥伴。