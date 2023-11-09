中磊Q3獲利創新高 前三季每股賺6.55元

電信寬頻設備大廠中磊 (5388-TW) 今 (9) 日公佈第三季營運成果，受惠較佳的產品組合，獲利創單季新高，單季稅後純益 6.6 億元，季增 24.5%，年增 24.5%，每股純益 2.53 元。前三季純益 16.9 億，年增 29%，每股純益 6.55 元。

中磊第三季營收 156.3 億元，季減 0.3%，年減 14.5%。毛利率 17.8%，季增 3.2 個百分點，年增 4.5 個百分點。營益率 5.5%，季增 1 個百分點，年增 1.7 個百分點。稅後純益 6.6 億元，季增 24.5%，年增 24.5%，每股純益 2.53 元。

中磊前三季營收 469.5 億元，年增 2%，毛利率 15.4%，年增 2.3 個百分點，營益率 4.7%，年增 1 個百分點。稅後純益 16.9 億，年增 29%，每股純益 6.55 元。

隨著高速網路普及，以及 AI 相關應用熱度不減，加上寬頻網路成為重要基礎設施，各國紛紛編列預算加速網路設備升級，寬頻基礎設施需求增溫，包括 xGPON 高速光纖接取設備、DOCSIS 3.1/4.0 Cable 產品、WiFi 6/6E 無線設備、商用網通設備等。因此中磊積極佈局全球，在中國、菲律賓、印度及墨西哥等地建立多元生產基地，持續提升電信市占率。