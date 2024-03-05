駿利亨德森：篩選平衡型基金3大妙招 掌握股債齊揚的致勝方程式

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-05 16:09

美國迎來金髮女孩經濟環境，無論股市或債券資產都有極佳的投資機會，美股處於高檔，平衡型基金進可攻、退可守的優勢更加吸睛。駿利亨德森建議投資人在選擇美國平衡型基金時，宜考慮兼具「擁有強勁成長前景的股票」、「發揮功效的債券部位」以及「動態調整的投資組合」等三大特點的產品，才能掌握任一方的投資機會，讓資產發揮最佳效益。

2023 年美國市場震盪起伏，平衡型投資策略表現突出，以晨星美元平衡型股債混合指數為例，在 2023 年上漲 16.75%。駿利亨德森平衡基金經理人 Jeremiah Buckley 表示，投資人在布局 2024 年美國股債市的投資組合時，平衡型基金是一個絕佳的選擇，建議投資人可根據以下三點，檢視已經持有或預備投資的平衡型基金是否同時具備：

1. 擁有強勁成長前景的股票

Buckley 指出，平衡型基金中的股票部位是提供資本利得的主要來源。根據美國聯準會預估，2024 年與 2025 年美國 GDP 成長率預估將由 2023 年的 3.1% 降低至 1.2~1.4%，依據此預測，未來兩年美國經濟將是金融海嘯以來 (不含疫情期間) 成長率最低的時期。不過，此次成長趨緩主要是受到高利率的影響，而不是經濟遭遇逆風，對於企業獲利的影響相對有限，過度依賴過去零利率環境的企業在未來兩年將面臨較艱苦的環境，若財報不如預期，股價也會受到衝擊。因此，需要透過主動式選股，挑選出長期成長前景良好的企業，才有助於長期的資本增值空間。

2. 發揮功效的債券部位

平衡基金的債券部分需要具備兩項功能：在股市面臨壓力時，降低下跌幅度且追求最大化的收益，雖然持有 100% 的無風險美國公債，可以降低資產的跌幅，但是企業債券可望提供較高的債息收益，但若以非投資級債券為主，又可能導致較高的波動。透過主動式選債，不僅能夠降低風險，還能追求更佳的收益來源，讓資產充分發揮功效。

此外，美國通膨緩步走低趨勢不變，聯準會可望於今年中開始降息，屆時債券價格可望進一步走高，整體投資環境有利於債市，平衡型基金亦能受惠。

3. 動態調整的投資組合