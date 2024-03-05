聯茂淡季不淡 估全年EPS近5元 獲券商調高目標價至110元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-05 10:22

CCL 廠聯茂 (6213-TW) 在 2024 年首季在高階產品出貨量大增同時，產能利用率也明顯提高，本土券商最新報告指出，聯茂 2024 年第一季淡季不淡，估全年每股純益達 4.89 元，維持「買進」評等，目標價則向上調高到 110 元。

券商指出，聯茂 2024 年首季將達 65 億元以上的營收，將有淡季不淡的表現，毛利率表現較佳的高階車用板材出貨占比提升，且稼動率有望維持相對高檔水準，也調升對毛利率預估，全年稅後純益估爲 17.63 億元，年增 1.6 倍，每股純益達 4.89 元，對於聯茂的目標價由 100 元向上調高到 110 元。

聯茂 2023 年第四季營收 67.4 億元，毛利率為 14.2%，季增 0.6 個百分點，年減 0.7 個百分點，兩者均為 2023 年單季新高，稅後純益 3.3 億元，季增 38.7%，年減 2.4%，單季每股純益為 0.9 元。聯 茂 2023 年全年營收 250.8 億元，毛利率為 12.4%，年減 1.1 個百分點；稅後純益為 6.8 億元，每股純益為 1.86 元。