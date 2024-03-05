〈焦點股〉達方去年賺半股本配息創高 營運展望佳股價鎖漲停

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-05 12:56

達方 (8163-TW) 去年每股純益 5.91 元、擬配息 4 元創新高，若以昨日收盤價 55.9 元計算，現金殖利率達 7.1%；董事長蘇開建也在昨日法說指出，今年可望溫和成長、明年迎來收穫年，激勵今 (5) 日股價直奔漲停 61.4 元鎖住。

達方去年營收 257.91 億元，年減 12.7%、毛利率 17.8%，年增 0.9 個百分點、營業利益 11.64 億元，年減 27.7%、營益率 4.5%，年減 0.9 個百分點，但在業外挹注下，稅後純益 16.5 億元，年增 42%。

展望今年，達方認為，首季因為傳統淡季，公司審慎看待營運表現。就長期而言，NB/PC 在 Windows 作業系統升級帶動換機潮、AI PC 逐步的導入將刺激一定程度之市場需求等因素帶動，有助於鍵盤與其他新產品出貨回升。

綠能事業方面，蘇開建認為，預期自行車產業庫存去化到下半年、第四季開始回溫，明年可望重回高速成長，且在 E-Mobility、環保、運動三大趨勢下，E-Bike 和中高階自行車仍是公司主要銷售動能，