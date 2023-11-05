聯茂10月營收23.33億元 創今年新高

CCL(銅箔基板廠) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (5) 日公布最新營收，10 月營收爲 23.33 億元，爲今年新高，月增 0.92%，年增 11.09%；11 月營收 206.76 億元，年減 15.15%。聯茂下半年營收都站穩 20 億元之上，預估第四季將優於第三季。

聯茂第四季接單趨於明朗，預估將較第三季成長，另外，聯茂泰國新廠也已動工，預計最快 2024 年下半年開出月產能 30 萬張，同時也積極增加對泰國廠的投資金額。

聯第三季營收爲 66.45 億元，毛利率 13.55%，季增 2.85 個百分點，年增 2.04 個百分點，單季稅後純益 2.35 億元，賺贏上半年，季增 4.64 倍，年減 15.41%，每股 0.65 元。

聯茂前三季營收 183.35 億元，毛利率 11.73%，年減 1.37 個百分點，稅後純益 3.5 億元，年減 76.98%，每股純益 0.96 元。

同時，聯茂董事會也通過對動工興建中泰國新廠增加 7.55 億元的投資金額，總投資金額由 15.36 億元增加到 22.91 億元。

聯茂指出，公司將持續受惠 AI 伺服器產業和車用電子升級之雙引擎成長趨勢，看好客戶未來在高階電子材料需求，並因應全球供應鏈變化，新增泰國廠產能於今年動土，明年開始試產，為長期成長提早奠定基礎。