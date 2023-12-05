聯茂11月營收22.54億元年減6.51% 估本季營收優於Q3

專業 CCL(銅箔基板廠) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (5) 日公布最新營收，2023 年 11 月營收爲 22.54 億元，月減 3.38%，年減 6.51%；前 11 月營收 229.32 億元，年減 14.38%。聯茂下半年營收都站穩 20 億元之上，預估第四季將優於第三季的 66.45 億元。

聯茂在 2023 年第四季接單明朗，預估單季營收將較第三季成長，另外，聯茂泰國新廠也已動工，預計最快 2024 年下半年開出月產能 30 萬張，同時也積極增加對泰國廠的投資金額。

聯茂 2023 年第三季營收爲 66.45 億元，毛利率 13.55%，季增 2.85 個百分點，年增 2.04 個百分點，單季稅後純益 2.35 億元，賺贏上半年，季增 4.64 倍，年減 15.41%，每股 0.65 元。

聯茂 2023 年前三季營收 183.35 億元，毛利率 11.73%，年減 1.37 個百分點，稅後純益 3.5 億元，年減 76.98%，每股純益 0.96 元。

聯茂指出，公司將持續受惠 AI 伺服器產業和車用電子升級之雙引擎成長趨勢，看好客戶未來在高階電子材料需求，並因應全球供應鏈變化，新增泰國廠產能於今年動土，明年開始試產，為長期成長提早奠定基礎。