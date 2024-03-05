「後收型基金」免手續費更划算？鉅亨買基金：分銷費恐少賺不只3%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-05 09:36

隨著理財自主意識提高，各基金平台全面邁向申購零手續費時代，方便投資人善用數位理財。對於以往靠基金申購手續費為生的銀行，也趁勢推出一系列免銷售手續費的「後收型基金」，「鉅亨買基金」提醒投資人，後收型基金其實還有其他內扣費用，像是分銷費與遞延手續費，這些隱藏費用對投資報酬的影響不能忽視。

投資人在買基金時，一般而言先支付銀行約 1.5%~3%，做為前收型基金的手續費；另一種是後收型基金，是依基金持有時間長短不同，分別收取 1%~3% 的遞延銷售手續費。今年銀行主推後收型基金「滿 3 年不贖回即可免遞延銷售手續費」，鉅亨買基金提醒，千萬別忽略還有每年固定收取 0.5%~1% 的分銷費。

鉅亨買基金強調，為保障自身利益，投資人應詳細了解基金公開說明書的相關規定。依規定，當「後收型基金」持有期滿 3 年後將自動被轉換成「前收型基金」，這表示第 4 年開始，基金就不能再被繼續收分銷費，讓許多人誤以為每年 1%，3 年共損失 3% 的分銷費。

根據鉅亨買基金投資研究團隊試算，分銷費有可能讓你少賺不只 3%，長期投資的差距，10 年可能就少賺 15 萬元。

鉅亨買基金投研團隊以某境外知名科技基金試算，一開始投入 100 萬元於前、後收型基金，十年後前收型成長至 515 萬元，後收型則成長至 500 萬元。因後收型基金多了分銷費用，前三年本金的投入就比前收型基金少一些，隨著長期再投資效應，造成績效差距擴大，兩者差距為 15 萬元，而非原先以為損失 3% 的分銷費 3 萬元。