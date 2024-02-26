「鉅亨買基金」嶄新辦公室啟用 打造暖心創意工作空間

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 19:27

全台最大民營基金平台「鉅亨買基金」年後正式啟用信義區頂樓的新辦公室，以工業風的空間設計展現創新思維，打造創意並兼顧身心的工作環境，包括體貼員工健康的升降桌、開放多元的休息區、科技新穎的會議室，以及舒適明亮的視野和採光空間。「鉅亨買基金」年後也積極招募包括網頁設計人員、行銷企劃專才、人力資源經理等職缺，廣邀各路精英加入團隊。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，去年台灣境內外基金 (不含 ETF) 總資產規模成長 11%，而「鉅亨買基金」規模大幅成長 40%，三年來已大增 1.5 倍。張榮仁強調，「鉅亨買基金」成立邁入第 9 年，靠著不到 50 位員工的精兵部隊，就建立了一個穩步成長的營運模式，因此不止要擴大召募人力，讓員工能有舒適暖心的辦公環境尤其重要。

新辦公室設計摒棄傳統金融業的嚴肅形象，採取簡約工業風的開放空間，促進跨部門交流溝通。為體恤員工健康，特別訂製電動升降桌與國外知名品牌的人體工學座椅，此外，也新增兩間類似電話亭的獨立空間，供同仁專注提案撰寫，或需要安靜空間討論時使用。

另一方面，新辦公室把最好的視野留給同仁當做茶水間，裡頭設備完善，全自動咖啡機、水波爐一應俱全，沙發區可以開會、可以工作、也可以單純喝咖啡，就是希望團隊同仁都可以樂在工作，享受生活。值得一提的是，這個富有彈性的空間，因坐擁大片明亮採光，已成為「鉅亨買基金」YouTube 影音頻道「鉅亨放大鏡」新一季的拍攝場景。

除此之外，「鉅亨買基金」因採用精兵團隊配置，將獲利回歸給客戶，強調與投資人共創共榮關係，因此更看重企業「永續」發展，張榮仁期許公司能朝 DEI (Diversity、Equity、Inclusion) 多元、公平、共融的目標邁進。他進一步解釋，「鉅亨買基金」員工除了來自專業基金產業外，也有不少同仁來自跨領域，展現組織多元性 (Diversity)。未來更期許同仁都能擁有公平 (Equity) 機會，朝向共融 (Inclusion) 發展。