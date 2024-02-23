行家客群私藏定期定額基金標的 鉅亨買基金：這五類最熱門

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-23 09:38

全球主要股市今年以來漲勢如虹，台股在年假過後持續創新高，投資人好奇高資產客戶及企業老闆這段時間偏好哪些基金？根據「鉅亨買基金」投資研究團隊交叉比對資料，分析金融產業、高資產族群和中小企業主三大行家定期定額偏好資產，以「美國平衡」、「環球科技股」、「美國成長股」、「台灣科技股」、「台灣股票」等類型基金為主。

鉅亨買基金投資研究部指出，投資首重紀律，因此提供平台上三大行家客群的定期定額基金申購偏好提供投資人參考。資料顯示，金融行業的客戶傾向追求成長的熱門主題基金，以主動選股著稱的「摩根士丹利美國增長基金」脫穎而出，該基金投資於具有成長性的創新公司，是標準的成長股題材基金。

金融業專家同樣喜愛投資於廣泛科技類股的「摩根美國科技基金」與「貝萊德世界科技基金」。而台灣供應鏈受惠於 AI 產業發展，使得投資於台股的「安聯台灣科技基金」和「野村優質基金」深受金融族群的喜愛。

鉅亨買基金總經理張榮仁補充說明，鉅亨買基金平台去年營運成果顯示，用戶成長 12.6%，投入本金達 300 萬以上的客戶大增 23%，千萬規模客戶更成長 19.2%，突顯高資產族群喜愛在該平台進行投資。張榮仁提到，對於高資產投資人而言，保全資產是首要考量。

本次平台投資研究部分析調查發現，除了較為穩健的安聯收益成長和具備科技題材且可分散風險的環球科技股基金類別外，高資產客群也偏好波動較低的「摩根美國科技基金」。同時，長期表現穩定且在去年表現出色的台股基金，也是高資產族群偏好投資的標的。

平台上另一客群「中小企業主」則展現台灣老闆的拚搏精神，加上資金相對優勢，使得其投資更具積極性。該族群對越南股票有所關注，並偏好以台灣科技股為主的「安聯台灣科技基金」，以及追求成長為目標的「摩根士丹利美國增長基金」。值得一提的是，「野村優質基金」和「統一黑馬基金」這兩支台股基金同樣是中小企業主申購基金的熱門排行。