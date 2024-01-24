〈鉅亨買基金展望〉看好美日台股市4月前迎榮景 預測美經濟「不著陸」

「鉅亨買基金」今 (24) 日公布 2023 年營運成果，總資產規模年增 40%，再創新高。對於全球投資展望，投資研究部門主管羅瑤庭提出八大市場預測，建議今年積極的投資人可以美國成長股為主，台灣股票基金為輔，看好美股有 10-20% 漲幅，並大膽預測美國經濟「不著陸」，且有可能在 4 月之前就會看到，日股、台股將迎來一波榮景，下半年市場不可預測性就會偏高。

首先，羅瑤庭指出，去年底就已提出美國經濟太強的觀點，從實質薪資年增率持續升高來看，通常會領先實質消費半年的時間，因此，美國今年上半年的經濟沒有減弱的理由，市場低估了美國的消費及需求，但已逐漸開始修正經濟成長的預估值。

其次，美國 10 年期公債殖利率與美國經濟最密切相關，從過去幾年來看，經濟成長率越高，理論上，殖利率應同步上升，而不是下降走勢，因此，若美國經濟不著陸，美國長期公債殖利率反彈機率相當高。

第三，外界關注美國若在今年啟動降息，會是何種降息方式？羅瑤庭指出，若美國通膨逐漸回到 2% 水準，聯準會可望出現「預防式降息」，而不是衰退式降息，屆時美國長天期公債殖利率不會上升太多，從 1995 年的經驗來看，新興市場債可望受惠最大，其次為美國股市，未來半年及 1 年的漲幅可望分別超過 10%、20%，這兩類資產複製上次經驗的機率非常高。

第四，羅瑤庭表示，去年扭轉美股、台股走勢的關鍵即為 AI，市場開始將焦點放在長期表現，認為 AI 不是曇花一現，今年有機會看到「通用人工智慧」出現，可望進一步推升 AI 的熱度。

第五則是俄烏戰爭，羅瑤庭進一步指出，我們認為烏克蘭在戰爭中會繼續占上風，將有利新興歐洲 (排除俄羅斯) 指數表現，像是匈牙利、捷克等國家，去年都迎來不錯表現，因此，今年也維持同樣看法，但這項預測有點危險，因美國適逢總統大選，選舉結果恐添增變數。

第六，日本央行維持貨幣寬鬆政策，將有利日股表現，羅瑤庭認為，日銀不會無止盡的讓 10 年期公債殖利率升高，因此，日元就無法進一步走強，甚至是維持偏弱走勢，在 150 兌 1 美元的價位徘徊。

第七，原先去年 1 月看好中國股市表現，但該國政府並未對市場做出有利的政策，因此認為中國可能步入日本 1990 年代後塵，出現負財富效應，因此對於該國市場看法趨於保守。

第八則是台股方面，通常會跟隨美股走勢，在 AI 題材的提振下，後市持續看好，可望迎來一波榮景。

展望今年投資策略，羅瑤庭建議，穩健的投資人可考慮投資等級債券基金為主，以美股基金來助攻；保守投資人以全球平衡型基金作為核心，非投資等級債券基金作為衛星基金布局。