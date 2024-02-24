借鑑Gemini？傳蘋果內部測試「ASK」AI工具 避免聊天機器人瞎掰出包

鉅亨網編譯許家華 2024-02-24 12:28

對手谷歌主力 AI 功能 Gemini 出包之際，蘋果 (AAPL-US) 正如火如荼開發自家 AI 工具，據報導蘋果內部正在測試名為「ASK」的 AI 工具，供 AppleCare 支援的客服人員使用，可自內部資料庫擷取資訊生成答案。

蘋果戮力開發 AI 領域並非秘密，其執行長庫克更曾稱今年稍晚會宣布令人興奮的事，儘管尚未宣布任何消息，但蘋果正在開發和測試許多生成式 AI 模型 (類似 ChatGPT) 的傳聞已甚囂塵上。

《MacRumors》報導，蘋果啟動一項測點計畫，只有 AppleCare 部分被選中的客服人員可使用「ASK」功能，協助客服人員快速回答用戶的技術問題。ASK 可根據蘋果內部資料庫的資訊自動產生技術問題答案，客服人員確認內容無誤後就可將 ASK 生成的該段文字透過訊息或電話的方式發送給用戶。

「錯覺」是生成語言模型的一大問題，因此現下聊天機器人傾向於高度自信地編造事情，如同谷歌 Gemini 就因此生成過於「政治正確」卻背離歷史真實的圖片。

蘋果「ASK」僅透過其內部資料庫進行訓練，避免此情形，並由該客服人員進行額外檢查以確保回應是「真實的、可追蹤的和有用的」。據悉，在收集更多反饋後，蘋果未來將向更多客服人員開放使用該內部工具。