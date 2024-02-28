不只是LLM或Gen AI工具！傳蘋果ASK將是先進自然語言搜尋引擎

鉅亨網編譯許家華 2024-02-28 11:27

日前報導，蘋果內部正在測試名為「ASK」的 AI 工具，但洩密者透露，該報導並非全面說法，ASK 計畫超越了簡單的語言學習模型 (LLM) 或生成式人工智慧 (Gen AI) 工具。

本月 23 日報導，蘋果正在內部測試名為「ASK」的 AI 工具，供 AppleCare 支援的客服人員使用，可自內部資料庫擷取資訊生成技術問題的答案，但相關細節很少。

《AppleInsider》報導，洩密者向其透露，「Ask」並非一般人所想的 LLM 或 Gen AI，因為支援知識資料庫以及支援成員資料庫的前端不斷發展，所以其需求遠遠不僅於此，ASK 的目的是成為先進的自然語言搜尋引擎，以協助支援用戶。

《AppleInsider》稱目前無法肯定該資訊來源，也沒有更詳盡的訊息。

此「ASK」工具可能就是先前洩漏的「Ajax」，或是基於「Ajax」打造的工具，目前僅內部測試，據悉部分人稱其為「AppleGPT」。

蘋果執行長庫克先前坦言，蘋果 (AAPL-US) 正在開發 AI 工具，可能在今年某個時點發布，儘管尚未有任何消息，但蘋果可能正在開發和測試許多類似 ChatGPT 運作方式的生成模型工具。