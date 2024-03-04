國際廢鋼走跌 豐興鋼筋每公噸降300元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-04 20:48

亞洲成品需求弱、土耳其壓低採購價影響，日本廢鋼走若、美國廢鋼每公噸更跌 10 美元，豐興 (2015-TW) 本周廢鋼收購價、鋼筋盤價隨國際原料行情走跌，每公噸調降 300 元。

國際一周行情來看，美國貨櫃廢鋼由每公噸 368 美元跌至 358 美元，下跌 10 美元；日本 2H 廢鋼則下跌 2 美元至每公噸 375 美元；澳洲鐵礦砂由每公噸 120.85 美元跌至 115.7 美元。

豐興說明，鐵礦砂因中國鋼品成品庫存在開春需求仍未恢復情況下持續上升，降價壓力導致成品價格持續下跌，鐵礦砂連帶下跌，推估後續開工地用料恢復正常後，市場動能應可提升。

廢鋼方面，豐興表示，美國廢鋼受土耳其壓低採購價、且亞洲鋼價走跌影響，導致美廢價格壓低，不過報價量減少；日本方面，相較亞洲成品需求仍弱，日本當地需求尚可，因此日廢僅小跌，但後續得觀察是否朝美廢靠攏。