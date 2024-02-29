台股又見萬九 外資回頭轉買31億元 全力敲進傳產股
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-29 20:02
台股今 (29) 日一度重返萬九，終場上漲 112.36 點，收在 18966.77 點，收復五日線，外資回頭轉買 31 億元，大力敲進傳產股，包括大亞 (1609-TW)、長榮 (2603-TW)、長榮航 (2618-TW)、萬海 (2615-TW)，張數都在 8000 張以上，買超前十名僅一檔電子股。
三大法人今日合計買超 78.41 億元，外資買超 31.37 億元，自營商也同步轉買 55.85 億元，投信持續賣超 8.81 億元，呈現連 15 賣；期貨方面，外資同步減碼多單 177 口，未平倉多單口數降至 3622 口。
外資今日大力敲進傳、金兩大族群，開發金、臺企銀皆獲青睞，張數分別高達 1.5 萬張、1.1 萬張，位居外資買超第一、第五名，傳產包括大亞、長榮、長榮航、萬海也獲加碼，電子股僅一檔康舒入列買超前十名。
外資賣超則鎖定 ODM 與漲多個股，包括仁寶、緯創與鴻海都遭提款 9000 多張，AI 概念股如宏碁、華泰也有 1.2 萬張、1.1 萬張，聯電也被連六賣，張數約 1.6 萬張。
投信與自營商操作也不同調，投信與外資有志一同，也提款緯創 4600 多張，自營商則逆勢買超緯創，張數近 2500 張。
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