〈台股盤後〉高價股難撐大局 創高後下跌收18935點 周線連二紅

台股今 (1) 日開高走低，早盤觸及 19041 點刷新高後，賣壓湧現隨即走弱，儘管高價股、AI 股活蹦亂跳，但在權值股普遍拖累下，指數再度失守萬九大關，終場以 18935.93 點作收，下跌 30.84 點或 0.16%，成交量縮至 3984.9 億元，周線連二紅。