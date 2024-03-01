〈台股盤後〉高價股難撐大局 創高後下跌收18935點 周線連二紅
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-01 14:16
台股今 (1) 日開高走低，早盤觸及 19041 點刷新高後，賣壓湧現隨即走弱，儘管高價股、AI 股活蹦亂跳，但在權值股普遍拖累下，指數再度失守萬九大關，終場以 18935.93 點作收，下跌 30.84 點或 0.16%，成交量縮至 3984.9 億元，周線連二紅。
櫃買指數相對抗跌，終場收在 251.37 點，上漲 1.92 點或 0.77%；其中，文化創意、光電、半導體最強勢，上漲 1.6%；綠能環保、紡織纖維則表現最弱勢。
電子三雄收黑，台積電 (2330-TW) 收在今日相對低點，下跌 1 元，以 689 元作收；聯發科 (2454-TW) 成壓盤重心，拉回休息下跌 3%；鴻海 (2317-TW) 尾盤大單調節下，下跌近 1%。其他權值股中，中華電、廣達、緯穎、玉山金逆勢收漲。
高價股紅通通，M31(6643-TW) 強勢攻上漲停，緯穎 (6669-TW)AI 伺服器將呈現逐季成長，激勵股價連日飆漲，今日再刷新天價，收在 2500 元，上漲 7.3%；世芯 - KY、信驊、力旺漲幅逾 4%。
花旗出具最新報告指出，企業和組織都在大買 AI 晶片，AI 市場持續成長，激勵超微 (AMD-US) 股價飆漲 9%、再創新高，市值更突破 3000 億美元大關，激勵台相關概念股走強，華擎 (3515-TW)、嘉澤 (3533-TW) 亮燈漲停，技嘉、穎崴、智原表現不俗；散熱族群也發燙，健策、雙鴻、奇鋐也強漲。
盤面上，安控族群表現強勢，奇偶 (3356-TW) 擬辦理現金減資加上配息，現金殖利率吸引人，激勵股價漲停鎖住，帶動哲固、天鉞電、杭特同步亮燈，昇銳、勝品、陞泰、晶睿勁揚超過 5%。
傳產方面，重電族群漲跌互見，大同、高力、亞力逆勢收盤上；華成、中興電則以平盤作收；士電休息整理下跌逾 1%。航運也普遍弱勢，貨櫃三雄跌幅約 1%。
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