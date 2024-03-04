搶攻高端客戶！永豐銀祭百萬美元定存6.8%、新台幣6個月1.68%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-04 15:56

鎖定高端理財全新客戶 ，永豐銀行今 (4) 日宣布，即起推出 100 萬美元、3 個月期定存年利率 6.8% 限時優惠；另外，新台幣優利定存「豐元季」同步上線，每人最高 200 萬元、6 個月期定存年利率 1.68%。

根據永豐銀統計，去 (2023) 年旗下理財客戶美元定存筆數、單筆平均定存金額，皆較前 (2022) 年成長約 20%，顯示美元定存扮演理財客戶靈活配置資產的重要方式之一。

永豐銀表示，即日起至 4 月 30 日，全新客戶開戶後 1 個月內申辦「新尊榮理財貴賓美元優利定存專案」，可於分行臨櫃承作金額 100 萬美元、3 個月期定存年利率 6.8%；自他行匯入外幣資金承作者，可享一次匯入匯款免收手續費優惠。另有 35 萬及 10 萬美元、3 個月期定存年利率優惠；專案總額度 9000 萬美元，額滿即止。

至於新台幣優利定存「豐元季」，永豐銀指出，增量新台幣新資金可於臨櫃申辦優惠定存，每人最高 200 萬元，6 個月期年利率 1.68%，自然人客戶均適用，提供民眾多元理財選擇。