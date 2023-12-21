〈永豐攻頂級客〉永傳世界卡鎖定3000萬高資產客群 人數、AUM看增

永豐銀行今 (21) 日推出兩張新卡搶攻高資產客群，其中永傳世界卡鎖定資產往來 3000 萬以上的高端客戶，對於新卡發行目標，永豐銀行總經理莊銘福表示，由於永傳世界卡為邀請制，並未特地設定達成目標，但高資產客戶的人數及 AUM 可望持續成長。

永豐銀行目前財富管理客戶約有 10 幾萬人，希望持續提升客戶對銀行的滿意度及黏著度。至於永豐大戶卡，莊銘福指出，累計已發行 30 萬張，是全行發卡量最大，明年卡友權益並未縮水，此次推出兩張新卡主要是補足高端客戶的權益不足部分。

媒體關注永豐明年是否有計畫推出聯名卡策略，永豐銀零售金融處處長李吉彬說明，基本上，客戶大致分為兩大族群，分別為高端客戶及一般客戶，其中大戶卡就是主攻一般客戶，甚至結合證券的大戶投，獲得非常好的消費者體驗回饋，後續會持續耕耘年輕族群，聯名卡策略不排斥，如果有機會希望能找到合適的。

至於市場預期美國明年啟動降息，是否影響銀行獲利？莊銘福認為，若降息的幅度不大，反而有利銀行業，雖然降息會影響到銀行的利息收入，但在財務投資上，可能會有更多實現資本利得的空間，且降息帶動利率下滑，對於企業營運是有幫助的，客戶可以減少一些利息的負擔。

李吉彬說明，伴隨全球解封，海內、外旅遊和高端餐飲消費需求顯著成長，高端富裕客群追求精緻生活及尊榮體驗，根據統計，台灣百萬美元富翁全台共有 76.5 萬人、占比 3.9%，高於全球 1.1%，而台灣成年人平均資產 819 萬元，亦優於韓國、日本，全球排名第 15 名。

李吉彬表示，台灣高資產客群消費力驚人，年費 2 萬起的頂級卡友，相較一般卡友，疫情期間的保費支出高出 20 倍，餐飲美饌消費金額也較一般大眾高出 5 倍，旅遊住宿消費金額更高出 13 倍。

永豐銀行針對高端富裕客群全新推出頂級雙卡－永傳世界卡以及永富世界卡，集結此核心客群重視的美饌饗宴、頂級旅宿、飛航、暢行禮遇等消費優惠，更祭出海外消費最高 3.3%、保費最高 1.6% 等具高度競爭力的現金回饋方案，提供最符合需求、彰顯不凡的極致禮遇。