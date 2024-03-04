〈生策年會〉台灣生醫產業機會 ICT扮演精準健康領域關鍵角色

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-04 10:43

2024 生策年會今 (4) 日登場，今年以「迎變 應變 創新局」為題，總統蔡英文也親臨現場。生策會會長翁啟惠表示，隨著人口老化，生醫產業已經涵蓋到預防精準健康領域，為增加該領域產品，ICT 科技扮演關鍵角色也是台灣機會。

蔡英文致詞表示，過去 8 年，生策會提出產業發展策略，舉辦國際醫療展會，此外，生策會也是政府推動生醫大健康的重要角色，讓台灣生醫產業鏈逐漸形成。

透過台灣健康、醫療科技、資通訊的產業優勢推動精準健康，成功推動商機，生策會也積極串聯生技產業，建立數位醫療轉型平台，讓台灣成為醫療創新樞紐。

翁啟惠指出，回顧過去 20 年生策會扮演產業與企業的橋梁，促進生醫產業發展、推動醫療品質、鼓勵新創以及推動大健康產業，完成醫療科技、生技、金融攜手產官學研的各項任務。

隨著人口老化，醫療支出每年以 5% 成長，預計 2030 年會提升到 15 兆美元，占全球 GDP 的 12%，其中，早期檢測比重最高、達到 4 兆美元；生醫產業也從傳統疾病治療延伸到涵蓋預防精準健康，為增加健康領域，ICT 科技扮演關鍵角色也是台灣機會。