台達電去年EPS 12.86元創新高 每股擬配息6.43元

台達電也同步公告，董事會決議發行國內無擔保普通公司債及 / 或永續發展債券，金額不超過 300 億元，自董事會決議日起一年內一次或分次發行，募得價款將用以充實營運資金、償還債務及 / 或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求。