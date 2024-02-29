台達電去年EPS 12.86元創新高 每股擬配息6.43元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-29 21:53
台達電 (2308-TW) 今 (29) 日公告去年財報，稅後純益 333.92 億元，年增 2.2%、每股純益 12.86 元，續創新高，公司董事會也決議，每股擬配息 6.43 元，配發率 5 成，若以今日收盤價 294.5 估算，殖利率約 2.2%。
台達電去年營收 4012.26 億元，年增 4.4%、毛利率 29.2%，年增 0.4 個百分點、營業利益 409.5 億元，年減 1.2%、營益率 10.2%，年減 0.6%、淨利率 8.3%，年減 0.2 個百分點。
單季表現來看，台達電去年第四季營收 1000.2 億元，季減 7.2%、年減 5.3%；毛利率 30.4%，季增 0.8 個百分點、年增 2.4 個百分點；營益率 10.4%，季減 0.7 個百分點、年增 13.4 個百分點；稅後純益 89.73 億元，季減 4.2%、年減 13.4%，每股純益約 3.46 元。
台達電也同步公告，董事會決議發行國內無擔保普通公司債及 / 或永續發展債券，金額不超過 300 億元，自董事會決議日起一年內一次或分次發行，募得價款將用以充實營運資金、償還債務及 / 或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求。
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