調查：98%企業歡迎新鮮人 大學起薪32K、碩士35K雙創11年新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-02 10:22

進入校園徵才旺季，「九年級生」即將投入職場，yes123 求職網進行「畢業生職涯規劃與校徵季企業招募調查」，結果今天 (2 日) 出爐，高達九成五的新鮮人想要先就業，想就業者更有 92%「想到國外工作」。同時有 98% 企業優先錄取新鮮人，對大學和研究所畢業的平均起薪為 32,124 元、34,788 元，皆創下 11 年以來的新高。

據調查顯示，高達九成五 (95.1%) 的新鮮人想要先就業，在計畫先求職的人當中，又有高達九成二 (91.7%) 透露，「想到國外工作」，整體比例也高於去年的 89.8%，其中最熱門的海外上工地點，在可複選狀況下，前五名分別為日本、美國、東協地區，以及澳洲或紐西蘭、南韓。

當然不少新鮮人所關心的「企業給薪」議題，在 2024 年的水準又有多高呢？調查顯示，企業對於今年的「學士級」新鮮人，平均起薪為 32,124 元，比去年的 31,060 元，是增加了 1,064 元，增幅是 3.4%，創下 11 年以來的新高。

企業對於「研究所級」的新鮮人，平均起薪是 34,788 元，比去年的 33,904 元，上升 884 元，增幅是 2.6%，也同創 11 年以來的新高。

綜觀上述調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌解讀，由於新科技應用起飛，像是元宇宙、AI、5G、區塊鏈，以及「FinTech」，還有「數位行銷」興盛，搭配企業端開始尋求轉型，對於這些人才的招募態度相當積極，並渴望更多「網路 Z 世代」的加入。